Вт, 26.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Фото: дочь эстонского криминального авторитета показала себя в белье... и даже без него

Фото: дочь эстонского криминального авторитета показала себя в белье... и даже без него

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ФОТО: Instagram

Дочь погибшего 12 лет назад бизнесмена Калева Курга – Маделин Кург выросла настоящей красавицей! На Instagram девушки подписаны тысячи пользователей. Еще бы! Ведь она не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные, а иногда и провокационные снимки. 

В этот раз Маделин, которая сейчас, судя по ее профилю в Instagram, находится в Таллинне, решила порадовать подписчиков жарким кадром в нижнем белье..

 

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А после и вовсе опубликовала снимок, на котором она полностью обнажена.

 

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23-летняя Маделен, которая училась в Гимназии Густава Адольфа, а среднее образование получала в Таллиннской Ваналиннаской гимназии для взрослых, уже четыре года проживает в Нью-Йорке. Маделин работает моделью и мечтает построить карьеру в Голливуде. Пока в фильмографии симпатичной эстонки лишь второстепенные роли в фильмах «Третий лишний 2» и «Ла-ла Ленд». Зато в своем Instagram Маделен день за днем восторгает тысячи подписчиков горячими снимками. 

 

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Напомним, влиятельный бизнесмен Калев Кург, также бывший одним из лидеров эстонской преступной группировки, был убит в 2005 году на глазах у своей жены и детей около дома в Козе-Люкати. Мужчина получил 13 пулевых ранений и скончался на месте преступления. 

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