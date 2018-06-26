Вражда Маркл и Миддлтон довела принцев до бешенства

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Принцы планировали, что после женитьбы они будут дружить семьями и часто проводить время вчетвером. Видимо, мечтам молодых людей не суждено сбыться. С каждым днем отношения герцогинь только ухудшаются. Что очень расстраивает и злит братьев.

Как сообщает анонимный информатор близкий к монаршему дому, Миддлтон в последнюю неделю всю плешь проела своему супругу из-за якобы нечестного распределения квадратных метров. Все дело в том, что совсем скоро герцог и герцогиня Сассекские должны получить апартаменты в Кенсингтонском дворце. Квартира Меган и Гарри будет располагаться напротив жилища Кейт и Уильяма.

Информатор отмечает, что скандал разгорелся из-за того, что апартаменты Меган и Гарри будут больше на одну спальню. Якобы Кейт готова драться за лишнюю комнату, она считает, что это несправедливо – пока еще бездетные родственники получат больше квадратных метров.

Добавим, что Миддлтон можно понять, ведь согласно королевскому церемониалу Меган по статусу стоит на ступень ниже Кейт. Поскольку деверь Маркл, принц Уильям – будущий король, стоящий вторым в очереди на престол, девушка обязана кланяться ему и его жене – Кейт Миддлтон и быть всегда позади.