Фото: дочь эстонского криминального авторитета показала себя в белье... и даже без него

Дочь погибшего 12 лет назад бизнесмена Калева Курга – Маделин Кург выросла настоящей красавицей! На Instagram девушки подписаны тысячи пользователей. Еще бы! Ведь она не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные, а иногда и провокационные снимки.
В этот раз Маделин, которая сейчас, судя по ее профилю в Instagram, находится в Таллинне, решила порадовать подписчиков жарким кадром в нижнем белье..
А после и вовсе опубликовала снимок, на котором она полностью обнажена.
23-летняя Маделен, которая училась в Гимназии Густава Адольфа, а среднее образование получала в Таллиннской Ваналиннаской гимназии для взрослых, уже четыре года проживает в Нью-Йорке. Маделин работает моделью и мечтает построить карьеру в Голливуде. Пока в фильмографии симпатичной эстонки лишь второстепенные роли в фильмах «Третий лишний 2» и «Ла-ла Ленд». Зато в своем Instagram Маделен день за днем восторгает тысячи подписчиков горячими снимками.
Напомним, влиятельный бизнесмен Калев Кург, также бывший одним из лидеров эстонской преступной группировки, был убит в 2005 году на глазах у своей жены и детей около дома в Козе-Люкати. Мужчина получил 13 пулевых ранений и скончался на месте преступления.