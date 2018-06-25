В Сети появилось редкое свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина

Пелагея и Иван Телегин предпочитают не афишировать свои отношения и практически не говорят в интервью друг о друге. Поэтому новость о том, что певица и хоккеист тайно сыграли свадьбу в июне 2016 года, стала неожиданностью для их поклонников.

Пелагея и Иван зарегистрировали свои отношения в узком кругу родных и близких в Кутузовском ЗАГСе в Москве, а после отправились в Грецию в свадебное путешествие. Компанию молодоженам тогда составили Александр Овечкин и Анастасия Шубская. В Сети можно найти всего несколько свадебных снимков пары. Благодаря немногочисленным кадрам фанаты Пелагеи смогли узнать, что для столь значимого события в своей жизни она выбрала платье фасона «русалка» с прозрачными вставками. А недавно супруги отметили двухлетнюю годовщину совместной жизни. По этому случаю подруга семьи Екатерина Гелайко опубликовала в Instagram архивный кадр Пелагеи и Ивана, сделанный на фоне моря. «Прекрасная пара», «Такие счастливые и настоящие», «Очень красивая фотография», — прокомментировали снимок супругов подписчики Екатерины.