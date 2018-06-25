Огромные «мамины» туфли Меган Маркл оказались не модным промахом, а лайфхаком

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Пользователи соцсетей заметили, что супруга принца Гарри выбрала туфли на пару размеров больше, и задались вопросом: ну неужели в королевском гардеробе не нашлось ничего подходящего? Ведь в таком видео Меган выглядит как школьница, которая украдкой примеряет мамины шпильки

Meghan Markle's shoes are seen during a visit to the Eikon Exhibition Centre in Lisburn, Northern Ireland March 23, 2018. Arthur Edwards/Pool via Reuters ФОТО: Pool / Reuters

Но оказалось, что такой выбор обуви можно назвать настоящим лайфхаком, а не модным провалом. Как объяснила изданию The Sun модный эксперт Гарриет Дейви, для торжественных мероприятий типа красной ковровой дорожки знаменитости всегда выбирают обувь на один-два размера больше их собственного, чтобы избежать мозолей.

— Нет ничего ужаснее неудобных туфель, мы все когда-то с этим сталкивались. Когда звёзды вроде Меган проводят долгое время на каблуках, их ноги распухают, — объясняет она.

Работает это так: селебрити надевает обувь большего размера и заполняет пустоту небольшим кусочком ваты. Когда стопа отекает, вату вынимают и обувь становится "как раз" и не натирает.

Ну а как такие туфли не спадают при ходьбе, спросите вы?

Модный эксперт отвечает, что, во-первых, королевский этикет обязывает герцогиню Сассекскую двигаться плавно, не допускать никакой спешки и в целом ходить в два раза медленнее обычных людей. А во-вторых, все женщины из королевской семьи пользуются специальными стикерами, которые наклеиваются на подошвы ступней. Приклеенные к колготкам туфли — тоже часть модного этикета. Нельзя допускать, чтобы во время ходьбы обувь соскальзывала с ноги.