Как серебро влияет на человека: опасность и польза драгоценного металла

Серебро было популярно с самой древности. Из него делали оружие и броню, предметы домашнего обихода, амулеты, обереги, талисманы. До сих пор этот металл актуален. Он уникален не только своей красотой, но и энергетическими свойствами. Серебро помогает многим людям становиться удачливыми и успешными.

Польза серебра

Этот благородный металл испокон веков считался защитным. Еще в древности люди установили, что его свойства направлены на укрепление здоровья человека. Так и есть — его энергия созидательна и упорядочена. Применяют серебро во всех сферах, начиная от медицины и военной отрасли и заканчивая эзотерикой.

Если в вашей жизни много проблем или людей, которые хотят вам навредить, то серебро поможет снизить влияние врагов до минимума.