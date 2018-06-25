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Как серебро влияет на человека: опасность и польза драгоценного металла

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Серебро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Natio

Каждый драгоценный металл обладает уникальной энергетикой. Если использовать его силу правильно, можно добиться больших высот в тех сферах жизни, которыми он управляет, пишет dailyhoro.ru.

Серебро было популярно с самой древности. Из него делали оружие и броню, предметы домашнего обихода, амулеты, обереги, талисманы. До сих пор этот металл актуален. Он уникален не только своей красотой, но и энергетическими свойствами. Серебро помогает многим людям становиться удачливыми и успешными.

Польза серебра

Этот благородный металл испокон веков считался защитным. Еще в древности люди установили, что его свойства направлены на укрепление здоровья человека. Так и есть — его энергия созидательна и упорядочена. Применяют серебро во всех сферах, начиная от медицины и военной отрасли и заканчивая эзотерикой.

Если в вашей жизни много проблем или людей, которые хотят вам навредить, то серебро поможет снизить влияние врагов до минимума.

Наука утверждает, что серебро очень полезно для здоровья человека. Люди бросают серебряные ложки или другие серебряные предметы обихода в колодцы, чтобы насытить воду полезными микроэлементами. Украшения из этого металла повышают иммунитет.  Если ваша работа связана с высокими нагрузками, предотвратить появление эмоциональных травм и депрессий также поможет серебро.

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