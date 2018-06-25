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  • Упс... Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал

Упс... Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал ВИДЕО!

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Свадьба. Иллюстративное фото.

ФОТО: MICHAEL SKOGLUND / BILDHUSET

В ЮАР обманутая девушка пришла на свадьбу своего парня в облачении невесты и сорвала церемонию. Видео поделился в своем Twitter-аккаунте пользователь @nkokhi.

Ролик был снят в городе Бенони на северо-востоке страны. Женщина в фате и белом платье явилась на свадьбу и встала перед алтарем вместе с женихом и его избранницей. Мужчина шумно ругается с ней и пытается прогнать, в то время как настоящая невеста терпеливо ждет начала церемонии. За кадром слышны крики гостей: некоторые из них удивлены, а другие поддерживают устроившую скандал женщину, пишет Летна.

В подписи к посту гостью назвали любовницей жениха, которая и не подозревала, что является не единственной его девушкой. Комментаторы восхитились решимостью женщины. «Я надеюсь, что на каждого изменяющего мужчину найдется такая любовница», — написала одна из них. Пользователь @Andile__Rзадался вопросом, как жених собирается объяснить ситуацию настоящей невесте.

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