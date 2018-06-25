Упс... Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал

Ролик был снят в городе Бенони на северо-востоке страны. Женщина в фате и белом платье явилась на свадьбу и встала перед алтарем вместе с женихом и его избранницей. Мужчина шумно ругается с ней и пытается прогнать, в то время как настоящая невеста терпеливо ждет начала церемонии. За кадром слышны крики гостей: некоторые из них удивлены, а другие поддерживают устроившую скандал женщину, пишет Летна.