ФОТО: Eero Vabamägi

Топ-модель Александра Элизабет Лядов – одна из тех жительниц Эстонии, которую на родине знают меньше, чем за границей. Проживающая в Нью-Йорке девушка решила присоединиться к акции «Месяц равенства» (Pride month) и опубликовала музыкальный клип.

В съемках клипа также поучаствовали коллеги Александры. Стоит отметить, что в тексте рэп-композиции содержится довольно много нецензурной лексики. Смотри видео!