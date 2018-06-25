Топ-модель Александра Элизабет Лядов – одна из тех жительниц Эстонии, которую на родине знают меньше, чем за границей. Проживающая в Нью-Йорке девушка решила присоединиться к акции «Месяц равенства» (Pride month) и опубликовала музыкальный клип.