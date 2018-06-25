«Бузозавр! Пальцы как у ящера»: Бузова шокировала фанатов новым фото в бикини

32-летняя телеведущая и звезда "Инстаграма" не оставляет своих поклонников без тем для обсуждения. Каждое фото девушки порождает сотни комментариев. Но не всегда приятных, пишет Лайф.
Ольга Бузова поделилась очередной фотографией в "Инстаграме". Загорелая звезда позировала на фоне летних неба и воды, которые явно не обошлись без цветокоррекции. Но больше поклонников девушки привлекло другое. Комментаторы отметили, что руки Ольги как-то неестественно выглядят. Они слишком большие и, по мнению некоторых, похожи скорее на лапки какого-нибудь существа. Например, ящерицы или динозавра.
Решившие высказать своё мнение были порой достаточно грубы в своих суждениях. Но у них нашлись оппоненты, которым снимок показался весьма удачным. О чём говорят и 344 тыс. лайков меньше чем за сутки.