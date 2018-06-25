Пн, 25.06.2018
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  • «Бузозавр! Пальцы как у ящера»: Бузова шокировала фанатов новым фото в бикини

«Бузозавр! Пальцы как у ящера»: Бузова шокировала фанатов новым фото в бикини

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с Instagram

32-летняя телеведущая и звезда "Инстаграма" не оставляет своих поклонников без тем для обсуждения. Каждое фото девушки порождает сотни комментариев. Но не всегда приятных, пишет Лайф.

Ольга Бузова поделилась очередной фотографией в "Инстаграме". Загорелая звезда позировала на фоне летних неба и воды, которые явно не обошлись без цветокоррекции. Но больше поклонников девушки привлекло другое. Комментаторы отметили, что руки Ольги как-то неестественно выглядят. Они слишком большие и, по мнению некоторых, похожи скорее на лапки какого-нибудь существа. Например, ящерицы или динозавра.

Решившие высказать своё мнение были порой достаточно грубы в своих суждениях. Но у них нашлись оппоненты, которым снимок показался весьма удачным. О чём говорят и 344 тыс. лайков меньше чем за сутки.

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