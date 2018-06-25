Телеведущая так расслабилась, что во время селфи на пляже забыла, что она голая

Даниэлла наслаждалась солнечными лучами на общественном пляже в Эссексе. И увлеклась настолько, что решила снять верх купальника и сделать фото топлес. Очки, стринги и резинки на руках, — вот весь набор для отдыха. Причем это был не минутный порыв. Женщина бродила по песку и подыскивала удачную позу ради хорошего кадра. Обнаженную грудь периодически прикрывали только спадающие светлые локоны.

А чуть позже телеведущая поделилась в интервью, которое дала подруге Керри Катоне, что тайно принимала наркотики последние четыре года и даже лечилась в клинике. Хотя раньше говорила, что не употребляет уже 13 лет, за исключением короткого рецидива. Также она рассказала, что пыталась покончить с собой, а её дети не любят мать.