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Телеведущая так расслабилась, что во время селфи на пляже забыла, что она голая ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

44-летняя телеведущая и актриса Данниэлла Уэстбрук из Англии считалась когда-то секс-символом. Но былая слава померкла, и теперь женщина всё чаще становится героиней сомнительных историй.

Даниэлла наслаждалась солнечными лучами на общественном пляже в Эссексе. И увлеклась настолько, что решила снять верх купальника и сделать фото топлес. Очки, стринги и резинки на руках, — вот весь набор для отдыха. Причем это был не минутный порыв. Женщина бродила по песку и подыскивала удачную позу ради хорошего кадра. Обнаженную грудь периодически прикрывали только спадающие светлые локоны.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Но, кажется, Данниэлле нравится эпатировать людей. Недавно она потеряла телефон с хоум-видео. А нашедший выложил интимный ролик на Pornhub. Разразился скандал.

А чуть позже телеведущая поделилась в интервью, которое дала подруге Керри Катоне, что тайно принимала наркотики последние четыре года и даже лечилась в клинике. Хотя раньше говорила, что не употребляет уже 13 лет, за исключением короткого рецидива. Также она рассказала, что пыталась покончить с собой, а её дети не любят мать.

Все думают, что самое страшное, что со мной было, — это дыра в носу (вероятно, после употребления наркотиков в молодости). Но нет. Самое ужасное — то, что происходило последние четыре года. Я даже была лишена общения с дочкой.

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