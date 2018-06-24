Стало известно расставании Тимати и Решетовой

Как сообщают СМИ, певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Молоды люди удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Пара не особо афишировала свои отношения и не была замечена в скандалах. Девушка часто фотографировала подарки и букеты, однако общих кадров с возлюбленным было меньше. Примечательно, что и Instagram Тимати был также наполнен фотографиями с друзьями, концертов и разного рода поездок. Поэтому подобный шаг по удалению всех совместных фото не похож на рядовую ссору.

Тимати встречался с девушкой три года. До этого примерно такой же срок он состоял отношениях с Аленой Шишовой, которая родила ему дочь.

Отметим, что недавно мама артиста рассказала о сложностях во взаимоотношениях дочери Тимати с Решетовой. Поклонники предположили, что Алиса, возможно, не принимает избранницу рэпера.

Анастасия Решетова родилась в Москве в 1996 году. В 2014 году в возрасте 18 лет приняла участие в конкурсе Мисс Россия 2014, став 1-й вице-мисс. В 2016 году открыла клинику красоты, а через год выпустила свою книгу "Сегодня я проснулась другой". Также Анастасия запустила собственный бренд одежды.