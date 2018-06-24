Вот официальный рейтинг 25 лучших стран для отпуска в 2018 году

Наступило лето, а это значит, что перед вами открывается сезон нераспланированных отпусков!
Но куда бы вам поехать? Самый популярный в мире туристический сайт TripAdvisor провeл ежегодный конкурс «Выбор путешественника», в котором определяются популярнейшие направления года, пишет Лифтер.
Вот 25 самых интересных мест в мире по мнению опытных туристов:
25. Сидней, Австралия
В Сиднее можно узнать многое об истории и современной жизни Австралии. Чудесный Оперный театр в Сиднее выглядит как огромная лодка-оригами, мирно покачивающаяся на волнах гавани.
Побродите про узким мощёным улочкам района Росс, насладитесь уличным представлением в туристическом центре Секула Кве, а потом отправляйтесь к Музею современного искусства. Вид со смотровой площадки сиднейской телебашни просто великолепен: воспользуйтесь возможностью увидеть город с высоты птичьего полёта!
24. Рио-де-Жанейро, Бразилия
Когда Рио-де-Жанейро оказался в центре международного внимания как место проведения Олимпийских игр 2016 года, целый мир влюбился в эту жемчужину Бразилии!
Девушки на пляже Ипанема — действительно высокие, загорелые и красивые. Это место, где вы сможете посмотреть на других и показать себя.
Статуя Христа-Искупителя манит посетителей к горе Корковаду: это самое крупное произведение в стиле арт-деко. А карнавальные вечеринки в Рио — это фантастическая вакханалия банкетов, музыки, танцев и шумного костюмированного праздника.
23. Куско, Перу
На каменных улочках перуанского города наследие инков соседствует со строениями в стиле андского барокко. Ярче всего это видно на примере храма Кориканча и церкви Св. Доминго, расположенных по сторонам Плаза-де-Арма.
В этом высокогорном плавильном котле культур индейцев и метисов вы найдёте удивительные текстильные изделия, волнующие летние фестивали и чудеса археологии.
22. Нью-Дели, Индия
Дели хаотичен и то же время спокоен — это сложный город, в котором коровы часто бродят по улицам между лачуг. Красный форт XVII века, кажется, состоит из множества куполов и башенок, в то время как торговая улица Чандни-Чоук даст вам несравненную возможность поторговаться.
В обсерватории Джантар Мантар имеется коллекция огромных солнечных часов и астрономических инструментов, которые по сей день используются в предсказании погоды. Туристы и местные жители стремятся к Воротам Индии — национальному монументу, возведённому в честь воинов, павших во время Первой мировой и Третьей англо-афганской войн.
21. Хургада, Египет
Изумительные коралловые рифы и лазурные воды, отлично подходящие для виндсёрфинга, сделали Хургаду, раскинувшуюся на египетском побережье Красного моря, многолюдным курортным городком.
Расположенная неподалёку от живописных островов Гифтун и Аравийской пустыни, Хургада активно развивалась в последние годы: иногда кажется, что туристов здесь стало слишком много. Однако для европейцев это один из самых удобных морских курортов, к тому же прямо у берега находятся замечательные места для дайвинга и подводного плавания с маской и трубкой.
Прогуляйтесь или поймайте такси, чтобы осмотреть старый квартал Эль-Дахар.
20. Гонконг, Китай
Восхитительный дим сум, «плавучие острова» и поразительная линия горизонта — лишь немногие из уникальных особенностей Гонконга.
Насладитесь зрелищностью традиционной китайской архитектуры в посёлке Нгонпинг, после чего сядьте на трамвай, который отвезёт вас на вершину пика Виктории, откуда открывается непревзойдённый вид. Скалы и пологие холмы сада Нан Лиан подарят вам внутреннее умиротворение — как дополнение к успокаивающей чашке чая в кафе Стэнли. Обретите единение с окружающим миром в буддистском монастыре Чи Лин.
19. Катманду, Непал
Столица Непала находится в центре долины, полной исторических достопримечательностей, древних храмов, святынь и изумительных деревень.
Побродите с местными жителями и животными среди памятников площади Дурбар или присоединитесь к альпинистам в оживлённом районе Тамель. Прогуляйтесь по магазинам и приобретите уникальные изделия местных умельцев — они специализируются на изготовлении ковров и бумажных обоев.
18. Токио, Япония
Токио — современный и космополитичный город небоскрёбов, неона, магазинов электроники, крупных торговых комплексов и бесчисленных баров и клубов. Однако помимо этого в Токио есть история и традиции, святыни и храмы, суши и лапша, общественные бани и рёканы (гостевые домики).
В городе множество музеев, от традиционных (художественных и исторических) до необычных (музей паразитов). Среди популярных развлечений стоит упомянуть гонки на лодках по реке Сумида, посещение рыбного рынка Цукидзи и, конечно, баров с караоке.
17. Дубай, ОАЭ
Дубай — это место для отдыха, где сочетаются культура и история, приключения, первоклассные магазины и развлечения.
Побывайте на представлении в дубайском оперном театре, полюбуйтесь на центр города с вершины небоскрёба Бурдж-Халифа и проведите вечер на берегу залива Дубай-Крик, прогуливаясь по золотому и текстильному рынкам и базару специй.
Если захочется необычных впечатлений, прокатитесь над пустыней на воздушном шаре, на аттракционах с сумасшедшими скоростями в парке IMG Worlds of Adventure или прыгните с парашютом над островом Пальма Джумейра.
16. Лиссабон, Португалия
Музеи Лиссабона раскроют перед вами богатую историю и культуру столицы Португалии.
Морской музей любят не только дети, но и взрослые, которых восхищает всё, что связано с морем, а музей Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves таит в себе подлинные сокровища искусства.
Чтобы полностью оценить великолепие архитектуры города, отправляйтесь на экскурсию в сопровождении экскурсовода или придумайте собственную программу, но не забудьте посетить Монумент открытий, Монастырь иеронимитов и Башню Белен, включённую в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
15. Плая-дель-Кармен, Мексика
Плайя-дель-Кармен — одно из лучших мест для дайвинга в мире благодаря бурной морской жизни и сверкающим подводным пещерам. Сам город представляет собой более современный вариант рыбацкого посёлка, каким он и был когда-то.
Вы можете отлично провести время на поле для гольфа или отправиться в заповедник Джангл-Плейс, чтобы полюбоваться игривыми паукообразными обезьянами. Исследуйте руины Коба (древняя деревня майя) или просто понаблюдайте за местными жителями во время прогулки по магазинам на Пятой авеню.
14. Ямайка
Ямайка — это плавильный котёл африканской, азиатской, европейской и ближневосточной культур. Вы сразу заметите, насколько это место отличается от других своими ремесленными традициями, исполнительскими видами искусства и особенными блюдами — такими, например, как аки (блигия), вкусная солёная рыба с жареными плодами хлебного дерева.
Проведите отпуск, покоряя вершины утёсов Негрила — популярного места для прыжков в море со скал. Ямайка предлагает длинные пляжи, защищённые бухточки, труднопроходимые горы, водопады, пещеры и хорошую погоду, а также возможность заниматься сёрфингом, ездить верхом и плавать с дельфинами. Присоединяйтесь!
13. Сиемреап, Камбоджа
Когда утренний свет озаряет утонувшие в зарослях храмы и руины Ангкор-Ват, обычный рассвет над городом Сиемреап кажется незабываемым зрелищем. Этот храмовый комплекс по праву считается одним из крупнейших в мире.
Комплекс и королевский город Ангкор-Тхом, построенный в XII веке, — главная причина для посещения Сиемреапа. Познакомиться с национальной историей можно в камбоджийской культурной деревне, а научиться искусно торговаться — на ночном рынке Ангкорасо множеством кхмерских лавочек, баров и киосков с едой.
12. Ханой, Вьетнам
Старый квартал, памятники и объекты колониальной архитектуры придают столице Вьетнама шарм и очарование; однако здесь есть место и для современной архитектуры.
Ханой поменял несколько имён (в частности, когда-то он назывался Тханглонг — Взлетающий дракон), но не забыл своё прошлое. Об этом говорят такие достопримечательности, как мавзолей Хо Ши Мина и тюрьма Хоа Ло. Озера, парки, тенистые бульвары и более 600 храмов и пагод усиливают очарование города, который легко объехать на такси.
11. Пхукет, Таиланд
Пхукет предлагает туристам яркую палитру впечатлений: от плавания в голубых лагунах и розовых закатов до созерцания монахов в оранжевых одеждах.
Трёхколёсные велорикши, такси, автобусы и длиннохвостые лодки помогут туристам добраться до желанных достопримечательностей. На южном побережье находятся самые популярные пляжи. Северное побережье гораздо спокойнее.
Остров Пхи-Пхи, залив Пханг Нга и пляж Патонг особенно любимы туристами, потому что выбор развлечений здесь очень велик: дайвинг, подводное плавание с маской и трубкой, виндсёрфинг и плавание на яхте — и это лишь некоторые из доступных занятий. Внутренняя часть острова, лесистые холмы, горы и утёсы тоже представляют большой интерес для отдыхающих.
10. Нью-Йорк, США
Невозможно узнать всё о Нью-Йорке, посетив его всего один раз. А потому для начала посетите места, которые обязательно следует увидеть — Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, Центральный парк, и Художественный музей Метрополитен, а затем сойдите с проторённого пути: посетите музей средневекового искусства Клойстерс или одну из городских библиотек.
Побалуйте себя в богемных магазинах комплекса Вест-Виллидж или в ресторане Верхнего Вест-Сайда. На шумном рынке внутри Центрального вокзала вы сможете попробовать на вкус всё лучшее, что может предложить город!
9. Стамбул, Турция
Мечети, базары и турецкие бани Стамбула не дадут вам заскучать за всё время поездки.
Здесь вы найдёте восхитительную, захватывающую дух архитектуру — и добродушный торг за ковры. Первое, что следует посетить, — повергающую в трепет мечеть Султанахмет (Голубую мечеть), которую видно из разных точек города.
Пройдитесь по Галатскому мосту, а затем заверните в Миниатюрк — парк, в котором собраны миниатюрные реплики достопримечательностей Турции. На Большом рынке можно посмотреть товары тысяч магазинов, а Египетский базар — кладезь ароматных специй и фруктов.
8. Марракеш, Марокко
«Красный город» Марракеш — истинно волшебное место, изобилующее рынками, садами, дворцами и мечетями.
Изучение тесных внутренних дворов и блуждания по улочкам исторической части города — Медины — могут занять целый день. Ощутите покой в безмятежных садах Мажорель или насладитесь красотой исторических мечетей города (однако имейте в виду, что вход в них разрешён только мусульманам).
7. Прага, Чехия
Магическая и сказочная Прага со своим богемским очарованием — это замечательное место для отдыхающих, которым уже надоели пляжи и которые хотят ознакомиться с культурным наследием города.
Вы можете посвятить целый день исследованию Пражского замка, а затем подкрепиться излюбленными местными блюдами в классической чешской таверне. Пройдитесь по Площади Старого города, а затем отправляйтесь к Старой ратуше и Астрономическим часам, которые приведут вас в изумление. Лучшие бары Праги находятся в подвалах: в старинных пабах можно просидеть весь вечер.
6. Барселона, Испания
Барселона кажется немного сюрреалистической, и это неудивительно: ведь именно здесь проводили время Сальвадор Дали и каталонский архитектор Антонио Гауди, спроектировавший некоторые городские здания.
Зайдя в Собор Святого Семейства, спроектированный Гауди, вы окажетесь в Зазеркалье, а посещение Парка Гуэля станет продолжением этого путешествия. Выпейте сангрии в летнем кафе в Рас-Ламбрасе, наблюдая за выступлением уличных артистов, а потом устройте себе свой собственный праздник — тур по тапас-барам.
5. Крит, Греция
Остров Крит — жемчужина Греции, погружённая в море цвета расплавленной бирюзы.
Местные пляжи — это золотые полосы мягкого песка и гладкой гальки. Невозможно игнорировать историческую и мифологическую значимость острова: считается, что на Крите родился Зевс, царь богов, и что здесь зародилась первая из современных цивилизаций Европы.
Сменить обстановку после дня, проведённого на солнечном пляже, помогут многочисленные археологические и исторические достопримечательности.
4. Бали, Индонезия
Бали — это ожившая открытка, индонезийский рай, в котором всё кажется волшебным.
Наслаждайтесь солнцем на пляже с мягким белым песком, познакомьтесь с тропическими созданиями, исследуя с аквалангом коралловые рифы или живописные останки военного судна, потерпевшего крушение во Второй мировой войне. На берегу в густых джунглях скрываются каменные храмы и озорные обезьяны.
Считающийся столицей искусств город Убуд — идеальное место для того, чтобы посмотреть традиционные танцевальные представления, приобрести изделия ручной работы из серебра или в технике батика, и, конечно, укрепить тело и дух на занятиях йогой.
3. Рим, Италия
Город напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти.
Бросьте монетку в фонтан Треви, поразитесь величию Колизея и Пантеона, а затем заправьтесь капучино, чтобы провести остаток дня в магазинах Кампо-де-Фьори или Виа Венето. Тарелка свежей пасты, сочных жареных артишоков или нежного супа из бычьих хвостов станет лучшей едой в вашей жизни!
2. Лондон, Великобритания
Королевские регалии, Букингемский дворец, рынок Камдена… В Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль.
Здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день. Любителям культурного отдыха следует посетить Тейт-модерн и Королевский оперный театр. Людям, одевающимся по последней моде, понравятся магазины на Оксфорд-стрит. А любители подкрепиться смогут ощутить подлинный вкус Лондона, выпив чашку чай со сливками в универмаге «Харродс» или отведав традиционной жареной рыбы.
Любители музыки и чтения будут рады побывать на улице Эбби-роуд и в музее Шерлока Холмса (расположенном, конечно же, по адресу Бейкер-стрит, 221-б).
1. Париж, Франция
Задержаться за круассаном с шоколадом в летнем кафе, расслабиться после прогулки вдоль Сены и полюбоваться на такие визитные карточки города, как Эйфелева башня и Триумфальная арка — в волшебном Париже можно бесконечно отдыхать и развлекаться!
У вас хватит времени и на изысканный обед, и на посещение Лувра. Вознеситесь духом в соборе Нотр-Дам, поищите дешёвые безделушки на блошином рынке Марше-о-Пюс де Монтрёй или продукты на рынке Марше Биоложик Распе и завершите день просмотром захватывающего представления в Мулен-Руж!