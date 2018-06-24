Вот официальный рейтинг 25 лучших стран для отпуска в 2018 году

Но куда бы вам поехать? Самый популярный в мире туристический сайт TripAdvisor провeл ежегодный конкурс «Выбор путешественника», в котором определяются популярнейшие направления года, пишет Лифтер.

Вот 25 самых интересных мест в мире по мнению опытных туристов:

25. Сидней, Австралия

В Сиднее можно узнать многое об истории и современной жизни Австралии. Чудесный Оперный театр в Сиднее выглядит как огромная лодка-оригами, мирно покачивающаяся на волнах гавани.

Побродите про узким мощёным улочкам района Росс, насладитесь уличным представлением в туристическом центре Секула Кве, а потом отправляйтесь к Музею современного искусства. Вид со смотровой площадки сиднейской телебашни просто великолепен: воспользуйтесь возможностью увидеть город с высоты птичьего полёта!

24. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Когда Рио-де-Жанейро оказался в центре международного внимания как место проведения Олимпийских игр 2016 года, целый мир влюбился в эту жемчужину Бразилии!

Вид на Рио-де-Жанейро. ФОТО: VANDERLEI ALMEIDA/AFP

Девушки на пляже Ипанема — действительно высокие, загорелые и красивые. Это место, где вы сможете посмотреть на других и показать себя.

Статуя Христа-Искупителя манит посетителей к горе Корковаду: это самое крупное произведение в стиле арт-деко. А карнавальные вечеринки в Рио — это фантастическая вакханалия банкетов, музыки, танцев и шумного костюмированного праздника.

23. Куско, Перу

На каменных улочках перуанского города наследие инков соседствует со строениями в стиле андского барокко. Ярче всего это видно на примере храма Кориканча и церкви Св. Доминго, расположенных по сторонам Плаза-де-Арма.

В этом высокогорном плавильном котле культур индейцев и метисов вы найдёте удивительные текстильные изделия, волнующие летние фестивали и чудеса археологии.

22. Нью-Дели, Индия

Дели хаотичен и то же время спокоен — это сложный город, в котором коровы часто бродят по улицам между лачуг. Красный форт XVII века, кажется, состоит из множества куполов и башенок, в то время как торговая улица Чандни-Чоук даст вам несравненную возможность поторговаться.

В обсерватории Джантар Мантар имеется коллекция огромных солнечных часов и астрономических инструментов, которые по сей день используются в предсказании погоды. Туристы и местные жители стремятся к Воротам Индии — национальному монументу, возведённому в честь воинов, павших во время Первой мировой и Третьей англо-афганской войн.

21. Хургада, Египет

Изумительные коралловые рифы и лазурные воды, отлично подходящие для виндсёрфинга, сделали Хургаду, раскинувшуюся на египетском побережье Красного моря, многолюдным курортным городком.

Расположенная неподалёку от живописных островов Гифтун и Аравийской пустыни, Хургада активно развивалась в последние годы: иногда кажется, что туристов здесь стало слишком много. Однако для европейцев это один из самых удобных морских курортов, к тому же прямо у берега находятся замечательные места для дайвинга и подводного плавания с маской и трубкой.

Прогуляйтесь или поймайте такси, чтобы осмотреть старый квартал Эль-Дахар.

20. Гонконг, Китай