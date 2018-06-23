Сб, 23.06.2018
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  • «Может задом наперед надела?»: солистка SEREBRO взбудоражила фото в купальнике

«Может задом наперед надела?»: солистка SEREBRO взбудоражила фото в купальнике Горячо!

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Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Певица удивила поклонников выбором экстравагантного купальника.

Солистка из группы Serebro Ольга Серябкина привлекла внимание фанатов новой публикацией в Instagram фото в купальнике, который еле прикрывает объемные формы певицы.

«Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас?» – задала вопрос артистка своих подписчикам.

 

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Фанаты Серябкиной, как это и бывает, разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от увиденного, другие же раскритиковали певицу за излишнюю оголенность и посоветовали кумиру найти нового имиджмейкера.

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