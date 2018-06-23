Правда о начале карьеры Филиппа Киркорова ошарашила его поклонников

Многие признанные звезды, как в России, так и за рубежом, имеют немало скелетов в шкафу по поводу начала их карьеры. Кто-то подрабатывал на низкооплачиваемых должностях, а некоторые решались и вовсе на сомнительные с точки зрения строгой морали поступки.

Приоткрыл завесу тайны о своим молодых годах и Филипп Киркоров. На премьере комедии про молодого стриптизера певец признался, что и сам имел отношение к подобному виду деятельности. «Это начало моей бесшабашной молодости в Польше. Дело было давно, в начале 80-х», – цитирует его «Собеседник».

«Чего только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек. Но тем и приятнее потом, с высоты прожитых лет, вспоминать свое веселое детство», – добавил артист.