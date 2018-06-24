Насладитесь этим днем: гороскоп для каждого знака Зодиака на 24 июня

Ярко выражено влияние позитивных тенденций, многое будет удаваться легко. Вероятно появление новых профессиональных интересов, появляется желание расширить свои горизонты, испытать силы на неожиданном поприще. Это день экспериментаторов, изобретателей и просто любопытствующих. Конечно, не всем окажутся под силу гениальные открытия, но умение добывать полезную информацию и правильно ее использовать присуще большинству.
Описанная выше тенденция заметна не только в деловой, но и в личной сфере. В последней, однако, существует опасность необдуманных действий, опрометчивых поступков, единственная причина которых – стремление выяснить, каковы же будут последствия. От экспериментов над близкими людьми стоит воздержаться, если вы дорожите их чувствами, пишет Дворец.
Овен
Овны пребывают в отличном настроении, но явно страдают от недостатка трудового энтузиазма. Недоделанные дела копятся, но сегодня это не кажется вам серьезной проблемой. Увы, за легкомыслие придется расплачиваться позже; постарайтесь одержать верх над своей ленью, и вы избавите себя от многих неприятных моментов в будущем. Сотрудничество как с новыми, так и со старыми партнерами проблематично: вам придется пересмотреть свои принципы и изменить линию поведения, чтобы сохранить мир.
В личной жизни ситуация складывается благоприятная, однако в течение дня вас будет преследовать ощущение, что близкие подпитываются вашей энергией. Время, проведенное в одиночестве, поможет восстановить духовные силы.
Телец
Тельцам предстоит преодолевать препятствия и решать проблемы. День оказался бы бесконечно утомительным, если бы не добровольные помощники, в которых сегодня определенно не будет дефицита. При этом звезды советуют не возлагать больших надежд на иностранных партнеров и предупреждают, что командировки будут не столь удачными, как вам хотелось бы. Финансовое положение улучшится, но крупные покупки и значительные расходы лучше отложить.
В личной жизни возможны проблемы, разногласия между влюбленными окажутся очень серьезными. Будьте готовы идти на уступки – сегодня это единственный способ сохранить мир.
Близнецы
Близнецам сегодня трудно принять правильное решение: интуиция молчит, а аргументы здравого смыслы кажутся скудными и однобокими. Именно поэтому звезды советуют не инициировать значительных перемен ни в профессиональной, ни в личной жизни. Затаитесь и выжидайте: вскоре обстоятельства изменятся, и выбор верной тактики перестанет казаться сложной проблемой. Нежелательны расходы и долгие поездки, любители принять участие в общественных мероприятиях должны быть предельно осторожны.
Спокойствие, уют и взаимопонимание – вот что ждет вас дома. Юным представителям знака ситуация может показаться скучноватой, однако те, кто уже приобрел некоторый жизненный опыт, наверняка порадуются стабильности в отношениях с близкими людьми.
Рак
Ракам сложно сосредоточиться: мелкие проблемы кажутся неразрешимыми, а досадные недоразумения могут надолго лишить душевного равновесия. Попытки настроиться на философский лад едва ли будут удачными, зато общение с жизнерадостными, полными энергии людьми наверняка поднимет вам настроение. День подходит для начала деловых и дружеских (но не романтических!) отношений, а также заключения продуманных сделок.
Едва ли близкие люди смогут понять, насколько серьезны тревожащие вас проблемы. В этот день вам придется стать жертвой добрых, но не слишком приятных шуток, выслушать немало критических замечаний.
Лев
Нейтральный день: дают о себе знать как позитивные, так и негативные тенденции, настроение меняется слишком часто, а приятные сюрпризы сменяются досадными происшествиями. Тем не менее, определенных успехов добиться можно. Для этого придется проявить изобретательность и отказаться от обычного образа действий. Если вы готовы проявить фантазию, рискнуть и положиться на людей, с которыми раньше не сотрудничали, шансы добиться выдающихся результатов возрастают стремительно. Верность традициям хороша лишь в сфере финансов – с инвестициями звезды советуют не экспериментировать.
Личная жизнь не радует приятными событиями, многие проблемы последнего времени сегодня покажутся вам совершенно неразрешимыми. Откажитесь от опрометчивых поступков и наберитесь терпения: позитивные тенденции будут постепенно набирать силу, и вскоре ситуация станет более благоприятной для всех.
Дева
Девы воспринимают все трудности и проблемы этого дня с завидной стойкостью, тем самым значительно усиливая влияние позитивных тенденций. Завершение важных дел во многом зависит от того, проявите ли вы достаточно настойчивости и упорства, будете ли добиваться своего вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Самые важные сражения придется вести в одиночестве – недавние помощники и единомышленники, увы, бегут с поля боя.
В личной жизни ситуация складывается запутанная, и рубить сплеча никак нельзя. Вам придется решить непростую задачу, учесть интересы близких людей, но и верность собственным идеалам и принципам сохранить. Однако помнить следует вот о чем: если вам сегодня придется действительно трудно, то значительные перемены к лучшему не заставят себя ждать.
Весы
Весы сегодня отличаются от представителей других знаков уникальной способностью трезво оценивать любую ситуацию и сохранять хладнокровие при принятии важных решений. Там, где остальные тонут в волнах эмоций и переживаний, паруса вашего корабля раздувает ветер здравого смысла. Использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу смогут деловые люди, а также все, кто планирует посвятить день решению профессиональных проблем.
В личной жизни, увы, все не так просто. Близким людям ваше поведение кажется бесчувственным и эгоистичным, и переубедить их будет непросто. Отношения с любимым человеком могут испортиться, если вы иронически отнесетесь к романтическому признанию или проявлению сентиментальности.
Скорпион
День сравнительно легкий, не обещающий грандиозных перемен, но позволяющий добиться неплохих результатов. Сегодня звезды поддерживают тех, чьи интересы лежат в сфере профессиональной и творческой деятельности; энергичные, настойчивые и неутомимые Скорпионы получат возможность одержать верх над недоброжелателями.
В личной жизни, увы, напористость и упрямство могут сослужить вам плохую службу. Постарайтесь не вспоминать о прошлых обидах, а в дискуссиях с близкими сосредоточьтесь на поисках компромисса, а не отстаивании своей правоты. Хуже всех придется лентяям и любителям легкомысленных развлечений – их настроение будет портиться без всяких причин и оснований.
Стрелец
Стрельцы поглощены решением личных проблем – для этого день подходит как нельзя лучше. Чрезвычайно развитая интуиция поможет вам найти общий язык с любимым человеком, а выдающееся обаяние позволит привлечь внимание во всех отношениях интересной особы. В семейных делах значительных перемен не произойдет, домашняя атмосфера будет радовать стабильностью.
А вот в работе проблемы не исключены. Прежде всего они связаны с тем, что вы недооцениваете своих недоброжелателей и конкурентов и слишком торопитесь, вступая с ними в неравный бой. Еще один неблагоприятный фактор – ваше нежелание заниматься решением сложных проблем; в результате незавершенных дел становится все больше.
Козерог
Не слишком богатый на события, но в целом благоприятный день. Можно начинать любые дела, в том числе важные и сложные – звезды готовы поддержать вас, а опыт и интуиция подскажут, как решить накопившиеся проблемы. Профессиональные успехи довольно скромны, но вы без труда одерживаете победы и готовите базу для будущих свершений, что само по себе не так уж плохо.
Налаживается личная жизнь, наступает благоприятный момент для откровенной беседы с любимым человеком и родственниками. Звезды не советуют отправляться в поездки и рекомендуют организовать вечеринку для друзей: неформальное общение в привычной обстановке пойдет вам на пользу.
Водолей
День открывает перед вами новые возможности, но и требования предъявляет нешуточные. Будьте готовы проявить все свои лучшие качества сразу и включить обаяние на полную мощность – сегодня оно вам очень пригодится. Нежелательно заключать крупные сделки, вести переговоры с иностранными партнерами. В остальном, с деловой и финансовой точек зрения, день будет удачным.
В личной жизни преобладают позитивные тенденции, но происходящие перемены несколько неожиданны для вас, что вызывает растерянность и некоторый дискомфорт. Однако вскоре вы поймете, что дела идут как нельзя лучше, и выберете верную тактику, которая принесет грандиозные успехи.
Рыбы
Рыбы смогут насладиться приятным днем, полных мелких радостей и удачных совпадений. Да, о грандиозных победах говорить пока рано, но в целом влияние позитивных тенденций сильно, а это значит, что поводов для жалоб у вас не будет. Звезды советуют быть осторожнее в общении, избегать доверительных бесед с малознакомыми людьми и случайными попутчиками. Бережливость сослужит вам хорошую службу: отказавшись от мелких расходов сегодня, вы сможете сделать чрезвычайно удачные капиталовложения в ближайшем будущем.
Серьезные перемены в личной жизни маловероятны. Благодаря уникальной интуиции вы сможете издалека заметить тучки на любовном небосклоне и вовремя отогнать их подальше, чтобы не лишать себя и любимого человека удовольствия от встречи.