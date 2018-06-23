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  • Звезде шоу «Одна за всех» сделали срочную операцию в Москве

Звезде шоу «Одна за всех» сделали срочную операцию в Москве

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ФОТО: Maxim Li / RIA Novosti

​Российскую актрису Анну Ардову экстренно прооперировали в Москве. Сейчас она находится в одной из столичных клиник, сообщает Telegram-канал «112».

По информации телеканала РЕН ТВ, 48-летней актрисе провели операцию на почке, связанную с тяжелым заболеванием.

Анна Ардова

ФОТО: Scanpix

48-летняя Анна Ардова выступает в театре и снимается в кино. Актриса наиболее известна по роли в шоу «Одна за всех» на телеканале «Домашний», где она сыграла сразу несколько ролей. В 2010 году Ардова получила премию ТЭФИ за лучшую женскую роль в телесериале.

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