У принца Гарри и Меган Маркл начались проблемы в браке

На днях западные СМИ растиражировали информацию о том, что 36-летняя Меган Маркл ждет двойню. Кенсингтонский дворец пока, правда, никак не прокомментировал эти слухи. Но поговаривают, что из-за предполагаемого интересного положения герцогини у них с мужем возникли серьезные разногласия. Гарри недоволен тем, что Меган теперь не хочет лететь в турне по странам Океании, которое запланировано на октябрь.

«Меган боится во время поездки заразиться вирусом Зика, который особенно опасен для беременных женщин. Она сказала Гарри, что им придется отменить турне из-за риска для здоровья.

Гарри был в бешенстве, ведь все давно оговорено», — сообщил инсайдер из окружения британской королевской семьи изданию National Enquirer.

Источник заявил, что Гарри упрекнул Меган в том, что та быстро забылась и начала игнорировать свои обязанности.

Отметим, что опасный вирус Зика сейчас действительно бушует в королевстве Тонга и на Фиджи, куда супруги должны отправиться в октябре этого года.