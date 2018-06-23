Сб, 23.06.2018
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Вот оно! Самое полезное для здоровья количество кофе

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Кофе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Регулярное употребление кофе защищает клетки сердца и сосудов от повреждений, - при этом защитное действие кофеина проявляется даже при диабете, ожирении и возрастных изменениях. Полезные свойства кофе наблюдали в своих экспериментах немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, пишет Medikforum.

Исследователи установили, что кофеин активирует в клетках сердца митохондриях белок p27. Оказалось, что этот белок защищает клетки сердечных мышц от гибели и способствует поддержанию эластичности соединительной ткани.

«При употреблении кофеина запускается процесс, который улучшает функции клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов», - отметили авторы работы.

Научные специалисты определили, что защитный для миокарда эффект может быть достигнут при концентрации кофеина, эквивалентной потреблению четырех чашек кофе.

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