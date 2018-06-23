Вот оно! Самое полезное для здоровья количество кофе

Регулярное употребление кофе защищает клетки сердца и сосудов от повреждений, - при этом защитное действие кофеина проявляется даже при диабете, ожирении и возрастных изменениях. Полезные свойства кофе наблюдали в своих экспериментах немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, пишет Medikforum.