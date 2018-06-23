Беременная Мэрилин Керро произвела фурор ярким нарядом на Иванов день

Давненько ее не было видно. Некоторые поклонники даже считали, что Мэрилин Керро уже успела родить. Вовсе нет!
Эстонская ведьма поделилась свежими снимками в социальных сетях и призналась, что Иванов день – ее любимый праздник.
Несмотря на интересное положение, звезда шоу «Битва экстрасенсов» продолжает вести активную жизнь и тщательно выбирает гардероб. Поклонники отмечают, что беременность Керро очень идет. Судя по фото, Мэрилин уже находится на последних сроках беременности.
«Мэри, когда вам рожать?», «Вы прекрасны!», «Мэри, вы такая классная!», «Мэри, вы красотка, одно восхищение от этой фотокарточки», – отметили фанаты ведьмы.
Напомним, что долгое время Керро скрывала беременность и нового возлюбленного. Лишь недавно звезда рассекретила имя отца ребенка, им оказался норвежский плотник Марк Александр Хансен, с которым ведьма встречается вот уже длительное время.
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