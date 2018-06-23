Сб, 23.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Беременная Мэрилин Керро произвела фурор ярким нарядом на Иванов день

Беременная Мэрилин Керро произвела фурор ярким нарядом на Иванов день

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram

Давненько ее не было видно. Некоторые поклонники даже считали, что Мэрилин Керро уже успела родить. Вовсе нет! 

Эстонская ведьма поделилась свежими снимками в социальных сетях и призналась, что Иванов день – ее любимый праздник.

Несмотря на интересное положение, звезда шоу «Битва экстрасенсов» продолжает вести активную жизнь и тщательно выбирает гардероб. Поклонники отмечают, что беременность Керро очень идет. Судя по фото, Мэрилин уже находится на последних сроках беременности.

ФОТО: Instagram

«Мэри, когда вам рожать?», «Вы прекрасны!», «Мэри, вы такая классная!», «Мэри, вы красотка, одно восхищение от этой фотокарточки», – отметили фанаты ведьмы.

Напомним, что долгое время Керро скрывала беременность и нового возлюбленного. Лишь недавно звезда рассекретила имя отца ребенка, им оказался норвежский плотник Марк Александр Хансен, с которым ведьма встречается вот уже длительное время. 

Праздник Солнца "Иван Купала" ☀️ Мой любимый праздник, единственный настоящий профессиональный день Ведьм Мои силы и способности находятся на пике 🔮. Осталось ровно 2 дня и 3 ночи 🙌 когда вы можете получить мою помощь с максимальной эффективностью Ритуалы на финансовое благополучие💰 На привлечение любви❤️ На женскую привлекательность, похудение💃 И многие другие. А также самые верные предсказания😨 Если вы не знаете что именно вам нужно, можете сразу описать ситуацию мне в Директ, если моя помощь возможна, я вам помогу. Стоимость для подписчиков минимальная, стараюсь укладываться в 2000 рублей. #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #тнт #бэ #семья #ведьма #экстрасенс #эзотерика #marilynkerro #керро #экстрасенсы

A post shared by Marilyn Kerro (Official Page) (@therealmarilynkerro) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ