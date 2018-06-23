Беременная Мэрилин Керро произвела фурор ярким нарядом на Иванов день

Эстонская ведьма поделилась свежими снимками в социальных сетях и призналась, что Иванов день – ее любимый праздник.

Несмотря на интересное положение, звезда шоу «Битва экстрасенсов» продолжает вести активную жизнь и тщательно выбирает гардероб. Поклонники отмечают, что беременность Керро очень идет. Судя по фото, Мэрилин уже находится на последних сроках беременности.

ФОТО: Instagram

«Мэри, когда вам рожать?», «Вы прекрасны!», «Мэри, вы такая классная!», «Мэри, вы красотка, одно восхищение от этой фотокарточки», – отметили фанаты ведьмы.