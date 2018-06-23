Сб, 23.06.2018
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Лариса Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире «Давай поженимся!» «Он такой страшный. Как собака!»

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Лариса Гузеева

ФОТО: скриншот передачи "Давай поженимся!"

В очередном выпуске программы «Давай поженимся» решила попытать свое счастье 38-летняя Мария. Девушка рассказала, что после развода выйти из депрессии ей помог голливудский актер Джуд Лоу. Его внешность пришлась не по вкусу свахе Ларисе Гузеевой.

Гостья программы «Давай поженимся» закончила Женевский университет и живет в Швейцарии. Однако там она не смогла найти счастья.

Прошлый муж эффектной блондинки был гражданином Великобритании индийского происхождения. Мать Марии рассказала, что их отношения пошли под откос после рождения ребенка. Мужчина стал очень требовательным и придирчивым. В конечном итоге семья распалась.

Сама девушка призналась. что после расставания у нее начался затяжной период депрессии. Выйти из этого состояния ей помог роман с голливудским актером Джудом Лоу. «Боже, он такой страшный. Как собака. Рыбьи глаза... Терпеть его не могу», – не смогла сдержать эмоций Лариса Гузеева.

ФОТО: Andy Kropa / AP

«Ужас, фу, что вы в нем нашли?», – не останавливалась сваха. Гостья программы рассказала романтическую историю знакомства с признанным голливудским красавчиком. С актером она познакомилась во время отдыха в Монако. Девушка сделала вид, что не узнала Джуда Лоу, чем смогла заинтриговать его. 

Впрочем, к построению крепких и долгосрочных отношений тот мимолетный роман не привел. Семью 38-летняя Мария намерена построить с 41-летним каскадером и фитнес-тренером Дмитрием. Именно его она выбрала в конце программы. Этот выбор одобрила и мама невесты.

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