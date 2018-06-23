Гороскоп на 23 июня: узнайте, чем запомнится этот день!

Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы – совершенно неуместными. Сейчас не время вступать в дискуссии; благоприятный момент для того, чтобы отстаивать свою точку зрения, наступит несколько позже.

Весы

В делах, связанных с покупками и расходами, вас может подвести интуиция; лучше обратиться за помощью к специалистам или людям, которым вы доверяете. Очень важно внимательно следить за всем, что происходит вокруг – так вы получите информацию, которая вскоре окажется очень полезной.

Снижение жизненного потенциала негативно сказывается на настроении, поэтому вы остро нуждаетесь в приятных впечатлениях, позитивной эмоциональной встряске. Порадует посещение необычных вечеринок, любых мероприятий, на которых вы сможете блеснуть своими талантами.

Скорпион

Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказываются рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг. Приятные впечатления – отличный способ борьбы с переутомлением и усталостью.

Стрелец

Этот день отлично подходит для проведения важных переговоров и бесед с влиятельными людьми. К вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде никогда не сомневался в собственной правоте.

Радуйте себя, любимого человека и членов семьи – ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям. Хороша финансовая ситуация, можно делать покупки и инвестиции.

Козерог

Начинать день лучше с решения легких задач, за серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня – именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти.

А вот общаться с близкими можно в любое время: вы всегда будете прекрасно понимать друг друга. Вечер – отличное время для праздника или романтического свидания, которое стоит провести в экзотической обстановке, дав волю своей фантазии.

Водолей

Вполне удачный день, который порадует как открывающимися возможностями, так и приятными сюрпризами. Легко справятся с профессиональными проблемами те, кто не боится оригинальных методов и нехоженых дорог; во многих отношениях полезной окажется ваша способность совершать непредсказуемые поступки. В решении финансовых вопросов можно положиться на собственную интуицию. Не исключены денежные поступления.

Прекрасный день для посещения праздников, вечеринок, общественных мероприятий. Будьте на виду, не отказывайте себе в возможности повидаться со старыми друзьями, побаловать любимого человека чем-то необычным. Вы способны поднять настроение и себе, и окружающим, так почему бы этим не воспользоваться?

Рыбы

Прекрасны перспективы сотрудничества, можно напомнить о себе старым деловым партнерам или найти новых. У вас есть шанс проявить организаторские способности и лидерские качества.