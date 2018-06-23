Гороскоп на 23 июня: узнайте, чем запомнится этот день!

Влюбленные легко находят общий язык, но порой обижают друг друга из-за мелочей. Вполне комфортной будет ситуация лишь в тех парах, где хотя бы один из партнеров по-настоящему мудр, пишет Dvorec.
Овен
День благоприятен для покупок и инвестиций, можно приобретать вещи, о которых вы давно мечтали, в том числе – сложные технические устройства.
Вероятны переживания романтического характера, новые увлечения; особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки. Жизненный потенциал высок, день характеризуется творческим и эмоциональным подъемом, оптимизмом и уверенностью в себе.
Телец
Предложения влиятельных особ кажутся заманчивыми, но их не следует принимать, пока вы не будете располагать полной информацией.
Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга. Любимый человек нуждается в вашей эмоциональной поддержке.
Близнецы
Соблазн потратить большую сумму на хорошую, но совершенно не нужную вам вещь, очень велик – сопротивляйтесь ему, иначе придется жалеть о своей расточительности.
Настало время навести порядок в личной жизни; для некоторых представителей знака это значит – отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину. В других случаях речь идет о том, чтобы понять истинную природу своих чувств к человеку, которого вы привыкли считать просто другом.
Рак
Важный день для многих Раков – он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Негативные тенденции сильны в сфере финансов; кроме того, их влияние не лучшим образом скажется на поездках и запланированных развлечениях.
Личные отношения вполне гармоничны, здесь нет причин тревожиться и беспокоиться. Можно найти общий язык с близкими, поговорить по душам с любимым человеком; вы не только легко ладите с людьми, но и используете эту уникальную способность всем на благо.
Лев
День нейтрален; негативные тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. Основные проблемы касаются двух аспектов жизни – здоровья и финансовой ситуации. Уделите внимание профилактическим процедурам, постарайтесь отказаться от дурных привычек. От незапланированных покупок лучше воздержаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать.
Массу полезной информации можно получить в ходе неформальных бесед с руководством и коллегами. Однако помните, что слухи и сплетни – не для вас; принимать во внимание следует только факты. Старшие родственники помогут словом и делом, если возникнут серьезные трудности.
Дева
Снижен жизненный потенциал, к тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Все это может привести к финансовым потерям, контакту с сомнительными персонами, а также неприятностям, вызванным стремлением переложить свои обязанности на чужие плечи. Чрезвычайно важна самодисциплина. Не позволяйте себе лениться, тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия.
Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы – совершенно неуместными. Сейчас не время вступать в дискуссии; благоприятный момент для того, чтобы отстаивать свою точку зрения, наступит несколько позже.
Весы
В делах, связанных с покупками и расходами, вас может подвести интуиция; лучше обратиться за помощью к специалистам или людям, которым вы доверяете. Очень важно внимательно следить за всем, что происходит вокруг – так вы получите информацию, которая вскоре окажется очень полезной.
Снижение жизненного потенциала негативно сказывается на настроении, поэтому вы остро нуждаетесь в приятных впечатлениях, позитивной эмоциональной встряске. Порадует посещение необычных вечеринок, любых мероприятий, на которых вы сможете блеснуть своими талантами.
Скорпион
Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказываются рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг. Приятные впечатления – отличный способ борьбы с переутомлением и усталостью.
Стрелец
Этот день отлично подходит для проведения важных переговоров и бесед с влиятельными людьми. К вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде никогда не сомневался в собственной правоте.
Радуйте себя, любимого человека и членов семьи – ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям. Хороша финансовая ситуация, можно делать покупки и инвестиции.
Козерог
Начинать день лучше с решения легких задач, за серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня – именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти.
А вот общаться с близкими можно в любое время: вы всегда будете прекрасно понимать друг друга. Вечер – отличное время для праздника или романтического свидания, которое стоит провести в экзотической обстановке, дав волю своей фантазии.
Водолей
Вполне удачный день, который порадует как открывающимися возможностями, так и приятными сюрпризами. Легко справятся с профессиональными проблемами те, кто не боится оригинальных методов и нехоженых дорог; во многих отношениях полезной окажется ваша способность совершать непредсказуемые поступки. В решении финансовых вопросов можно положиться на собственную интуицию. Не исключены денежные поступления.
Прекрасный день для посещения праздников, вечеринок, общественных мероприятий. Будьте на виду, не отказывайте себе в возможности повидаться со старыми друзьями, побаловать любимого человека чем-то необычным. Вы способны поднять настроение и себе, и окружающим, так почему бы этим не воспользоваться?
Рыбы
Прекрасны перспективы сотрудничества, можно напомнить о себе старым деловым партнерам или найти новых. У вас есть шанс проявить организаторские способности и лидерские качества.
Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично, а уж в сочетании с чувством юмора и мягкой иронией является той самой силой, которая способна побороть любые негативные тенденции. Очень приятным будет общение с дальними родственниками. Далекие поездки сулят большие успехи.