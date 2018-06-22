Пт, 22.06.2018
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Воу-воу, Кайли, полегче! Роды не выбили сестру Ким Кардашян из колеи (17 фото)

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Кайли Дженнер не собирается сбавлять обороты. Ее лента в Instagram тому подтверждение.

21-летняя Дженнер родила дочь Сторми Уэбстер 1 февраля. Отцом ребeнка стал рэпер Трэвис Скотт. 

ФОТО: Instagram / Instagram

Став матерью, Кайли и не подумала снижать активность в соцсетях. Она публикуеит свои сексуальные фото в Сети чуть ли не каждый день.

Я не простая мама. Я крутая мама

Кайли уделяет много времени поддержанию хорошей физической формы. День рождения Трэвиса Скотта молодая семья отпраздновала на тропическом побережье.

Кайли — участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Кроме того, она может похвастаться собственным шоу, первый сезон которого вышел в 2017-м.

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