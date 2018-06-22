Воу-воу, Кайли, полегче! Роды не выбили сестру Ким Кардашян из колеи (17 фото)
22. июнь 2018, 18:43
Кайли Дженнер не собирается сбавлять обороты. Ее лента в Instagram тому подтверждение.
21-летняя Дженнер родила дочь Сторми Уэбстер 1 февраля. Отцом ребeнка стал рэпер Трэвис Скотт.
Став матерью, Кайли и не подумала снижать активность в соцсетях. Она публикуеит свои сексуальные фото в Сети чуть ли не каждый день.
Я не простая мама. Я крутая мама
Кайли уделяет много времени поддержанию хорошей физической формы. День рождения Трэвиса Скотта молодая семья отпраздновала на тропическом побережье.
Кайли — участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Кроме того, она может похвастаться собственным шоу, первый сезон которого вышел в 2017-м.