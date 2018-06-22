Участница шоу «Холостяк» завела роман с другом Егора Крида

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина после своего триумфа так и не смогла построить отношения с Егором Кридом. Их после шоу не видели вместе, а недавно певец и вовсе высмеял девушку в эфире программы "Вечерний Ургант", пишет Лайф.
Остальные участницы проекта потихоньку устраивают свою личную жизнь. Недавно появились слухи, что финалистка "Холостяка" Виктория Короткова встречается с братом Тимати. А, по мнению поклонников, ещё одна участница шоу — Николь Сахтариди обрела счастье с другом Крида и артистом Black Star Мишей Марвиным.
На днях молодой человек выложил в своём Instagram фотографию шикарного букета.
— Обокрал три клумбы на районе. Чего только не сделаешь, чтобы порадовать близких в важный для них день. Надеюсь, ей понравится, она не психанёт и не отлупит меня этим букетиком, — подписал он фото.
Поклонники тут же предположили, что у певца появилась новая возлюбленная. Вскоре снимок аналогичного букета был опубликован в Instagram Николь Сахтариди. Девушка похвасталась шикарным подарком, который ей сделал загадочный ухажёр.
— Впечатления от жизни одинаковы во все времена: небо синее, трава зелёная, люди — дрянь, но бывают приятные исключения. Спасибо, — сообщила Николь.
Фанаты тут же сделали вывод, что Марвин и Сахтариди встречаются.
Сами молодые люди пока стараются не комментировать личную жизнь.