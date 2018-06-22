Участница шоу «Холостяк» завела роман с другом Егора Крида

Остальные участницы проекта потихоньку устраивают свою личную жизнь. Недавно появились слухи, что финалистка "Холостяка" Виктория Короткова встречается с братом Тимати. А, по мнению поклонников, ещё одна участница шоу — Николь Сахтариди обрела счастье с другом Крида и артистом Black Star Мишей Марвиным.

На днях молодой человек выложил в своём Instagram фотографию шикарного букета.

— Обокрал три клумбы на районе. Чего только не сделаешь, чтобы порадовать близких в важный для них день. Надеюсь, ей понравится, она не психанёт и не отлупит меня этим букетиком, — подписал он фото.

A post shared by Миша Марвин | Black Star (@misha_marvin) on Jun 18, 2018 at 6:53am PDT

Поклонники тут же предположили, что у певца появилась новая возлюбленная. Вскоре снимок аналогичного букета был опубликован в Instagram Николь Сахтариди. Девушка похвасталась шикарным подарком, который ей сделал загадочный ухажёр.

— Впечатления от жизни одинаковы во все времена: небо синее, трава зелёная, люди — дрянь, но бывают приятные исключения. Спасибо, — сообщила Николь.

A post shared by Nikole Sakhtaridi (@monnolitt) on Jun 18, 2018 at 1:04am PDT

Фанаты тут же сделали вывод, что Марвин и Сахтариди встречаются.