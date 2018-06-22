Пт, 22.06.2018
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13-кратная чемпионка мира и просто красавица выходит замуж

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ФОТО: Maksim Bogodvid / RIA Novosti

На днях 20-летняя Яна Кудрявцева опубликовала в своем Instagram снимок, сообщив, что обручена со своим 28-летним Дмитрием Кугрышевым, пишет Woman.

Яна Кудрявцева не только выдающаяся российская гимнастка, но и редкая красавица, у которой всегда было множество поклонников среди мужчин.

ФОТО: Mike Blake / Reuters

После расставания с полузащитником «Зенита» Артуром Юсуповым она начала встречаться с хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. 13-кратная чемпионка мира всегда говорила, что свяжет свою жизнь только с человеком, который имеет непосредственное отношение к спорту. Однако поклонники и не догадывались, что это произойдет так скоро. 

21 июня Яна сообщила фолловерам, что выходит замуж за Дмитрия. Она опубликовала снимок с помолвочным кольцом.

«Да. Дима, я тебя люблю», — коротко подписала кадр гимнастка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).  «От всей души счастья, любви и исполнения всего желанного! Вы этого достойны!», «Вы очень похожи друг на друга, это судьба», «Вы очень красивая пара», «Колечко очень красивое», «Желаю счастливой, прекрасной и долгой совместной жизни», — принялись поздравлять Яну ее многочисленные поклонники.  Кудрявцева пока не сообщила никаких деталей предстоящей свадьбы, но ее фолловеры надеются, что она выложит фотографии с торжества в своем микроблоге. 

Лыбу давим 😁

A post shared by Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) on

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A post shared by Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) on

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