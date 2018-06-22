13-кратная чемпионка мира и просто красавица выходит замуж

Яна Кудрявцева не только выдающаяся российская гимнастка, но и редкая красавица, у которой всегда было множество поклонников среди мужчин.

ФОТО: Mike Blake / Reuters

После расставания с полузащитником «Зенита» Артуром Юсуповым она начала встречаться с хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. 13-кратная чемпионка мира всегда говорила, что свяжет свою жизнь только с человеком, который имеет непосредственное отношение к спорту. Однако поклонники и не догадывались, что это произойдет так скоро.

21 июня Яна сообщила фолловерам, что выходит замуж за Дмитрия. Она опубликовала снимок с помолвочным кольцом.

«Да. Дима, я тебя люблю», — коротко подписала кадр гимнастка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «От всей души счастья, любви и исполнения всего желанного! Вы этого достойны!», «Вы очень похожи друг на друга, это судьба», «Вы очень красивая пара», «Колечко очень красивое», «Желаю счастливой, прекрасной и долгой совместной жизни», — принялись поздравлять Яну ее многочисленные поклонники. Кудрявцева пока не сообщила никаких деталей предстоящей свадьбы, но ее фолловеры надеются, что она выложит фотографии с торжества в своем микроблоге.

Лыбу давим 😁 A post shared by Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) on Jun 16, 2018 at 4:24am PDT