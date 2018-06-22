«Ничего себе толстушка»: Пригожин подставил дочь Валерии в ее день рождения

21 июня единственная дочь популярной певицы Валерии Анна Шульгина отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 25 лет.

Анна строит собственную певческую карьеру – она сняла несколько клипов, а также успешно участвовала в различных телепроектах. Шульгина делает все, чтобы ее воспринимали как самостоятельную единицу, а не как «дочь певицы Валерии».

Поклонники начали поздравлять Анну еще за день до праздника. Когда же наступила важная дата, одним из первых отметил ее продюсер Иосиф Пригожин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруг Валерии опубликовал трогательное семейное фото, на котором изображена Анна, а в щеки ее целуют Иосиф и Валерия.

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. Фанаты рассыпались в комплиментах звездному семейству. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Пригожина за фото – мол, оно неудачное.