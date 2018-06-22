В день похорон дизайнера Кейт Спейд в семье произошла вторая трагедия

По сообщению GoodMorningAmerica.com, у мужчины были проблемы со здоровьем, его очень сильно подкосила смерть любимой дочери.

Спейд основала свою линию сумок Kate Spade New York в 1993 году, и она переросла в полноценную компанию по производству одежды и ювелирных украшений. В 2007 году дизайнер продала фирму, но в 2016-м вернулась к работе. Она запустила новый бренд под названием Frances Valentine