Пт, 22.06.2018
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В день похорон дизайнера Кейт Спейд в семье произошла вторая трагедия

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Это действительно страшно! Отец дизайнера Кейт Спейд, которая покончила с собой в начале июня, скончался на 89-м году жизни в день похорон своей дочери. 

По сообщению GoodMorningAmerica.com, у мужчины были проблемы со здоровьем, его очень сильно подкосила смерть любимой дочери.

Похороны Кейт Спейд прошли в родном городе дизайнера Канзас-Сити в четверг, 21 июня.

ФОТО: Scanpix

Спейд основала свою линию сумок Kate Spade New York в 1993 году, и она переросла в полноценную компанию по производству одежды и ювелирных украшений. В 2007 году дизайнер продала фирму, но в 2016-м вернулась к работе. Она запустила новый бренд под названием Frances Valentine

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