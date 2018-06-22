В день похорон дизайнера Кейт Спейд в семье произошла вторая трагедия
22. июнь 2018, 9:32
Это действительно страшно! Отец дизайнера Кейт Спейд, которая покончила с собой в начале июня, скончался на 89-м году жизни в день похорон своей дочери.
По сообщению GoodMorningAmerica.com, у мужчины были проблемы со здоровьем, его очень сильно подкосила смерть любимой дочери.
Похороны Кейт Спейд прошли в родном городе дизайнера Канзас-Сити в четверг, 21 июня.
Спейд основала свою линию сумок Kate Spade New York в 1993 году, и она переросла в полноценную компанию по производству одежды и ювелирных украшений. В 2007 году дизайнер продала фирму, но в 2016-м вернулась к работе. Она запустила новый бренд под названием Frances Valentine