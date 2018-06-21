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Обладательница титула «Мисс Великобритания» найдена мертвой

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Софи Градон

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images/Scanpix

В городе Медберн (графство Нортамберленд, Великобритания) была найдена мертвой английская модель,обладательница титула "Мисс Великобритания -2009" Софи Градон.

Информацию о неожиданной смерти 32-летней девушки подтвердил ее возлюбленный Аарон Армстронг, пишет Obozrevatel.com со ссылкой на The Independent.

Причины смерти Софи Градон пока неизвестны, правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

ФОТО: Софи Градон / Scanpix

ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", - написал Аарон в социальной сети в память о любимой.

Софи Градон - популярная в Великобритании актриса, бывшая мисс Великобритании и звезда рейтингового реалити-шоу "Love Island".

 

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