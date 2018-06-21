Обладательница титула «Мисс Великобритания» найдена мертвой
21. июнь 2018, 15:26
В городе Медберн (графство Нортамберленд, Великобритания) была найдена мертвой английская модель,обладательница титула "Мисс Великобритания -2009" Софи Градон.
Информацию о неожиданной смерти 32-летней девушки подтвердил ее возлюбленный Аарон Армстронг, пишет Obozrevatel.com со ссылкой на The Independent.
Причины смерти Софи Градон пока неизвестны, правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.
"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", - написал Аарон в социальной сети в память о любимой.
Софи Градон - популярная в Великобритании актриса, бывшая мисс Великобритании и звезда рейтингового реалити-шоу "Love Island".