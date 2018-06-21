Обладательница титула «Мисс Великобритания» найдена мертвой

Информацию о неожиданной смерти 32-летней девушки подтвердил ее возлюбленный Аарон Армстронг, пишет Obozrevatel.com со ссылкой на The Independent .

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", - написал Аарон в социальной сети в память о любимой.