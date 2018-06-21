Перед смертью известный российский ведущий был близок с Димой Биланом

Журналист и главный редактор журнала Megapolis Time Иван Ирбис был знакомым Андрея Бородина, которого нашли мертвым в одном из отелей Колумбии. Он рассказал журналистам новые данные о шоумене. Так, он сообщил, что ныне покойный ведущий дружил с известным российским артистом Димой Биланом.

А еще Ирбис признался, что узнал о смерти Бородина от его подруги. "Она говорила, что в свое время они с Андреем вместе употребляли наркотики. Скорее всего, он умер от передозировки, а может быть, организм не выдержал разных веществ – Андрей употреблял кокаин, а еще баловался закисью азота. В его компании многие вдыхали эти шарики", – приводит слова Ивана Ирбиса "Ридус".

Напомним, новость о смерти Андрея Бородина сообщил стилист Сергей Зверев накануне, 20 июня. Он разместил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию известного шоумена в черной рамке. Зверев не прокомментировал снимок, который опубликовал в социальной сети, зато дал адрес страницы Бородина. Последний пост шоумена датирован мартом. Интересно, что вскоре по какой-то причине Сергей удалил фотографию.

Знакомые Бородина рассказали, что в последнее время он вел себя крайне странно. А кто-то и вовсе заявил, что Андрей страдал тяжелейшей депрессией, вызванной крахом своего бизнеса – он сотрудничал со многими отечественными знаменитостями.

В Колумбию он уехал спонтанно и на все призывы друзей вернуться отвечал отказом. А в последнее время и вовсе перестал выходить на связь. Лишь сейчас выяснилось, что тело Бородина обнаружили в одном из колумбийских отелей. Вскоре и российское посольство в Боготе официально подтвердило смерть ведущего.