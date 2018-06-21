«Не надо стесняться своих 150 килограммов»: располневшая Собчак о лишнем весе

«Я считаю, что, если человек не болен, если он не страдает какими-то заболеваниями серьезными, то в основе того, что мы начинаем плохо выглядеть и толстеть, лежит наша лень, нежелание этим заниматься. И, на мой взгляд, это не очень хорошо. Я не хочу это кому-то навязывать, но я хочу пропагандировать жизнь, при которой ты тратишь время на спортзал, на то, чтобы не есть нездоровую еду, на то, чтобы хорошо выглядеть», – высказала свое мнение Ксения Собчак.

Ведущая отрицательно относится к навязыванию бодипозитива. «Вредной я считаю пропаганду того, что не надо стесняться своих 150 килограммов – это вредит здоровью нации. Если мы сделаем это социально одобряемым, люди вообще перестанут сидеть на диетах, заниматься спортом, тянуться к идеалу. Толерантность будет доведена до такого уровня, что люди начнут умирать в 40 лет от сахарного диабета, ожирения и прочего», – цитирует телеведущую издание Wonder.

Однако Ксения против и диаметрально противоположного явления – «анорексичных моделей и того, что люди себя доводят до непонятно чего». Собчак провозгласила свой лозунг: «За естественность!» «Я за здоровье, поэтому не делаю пластических операций, не боюсь своего возраста, не боюсь неправильных фотографий. Я никогда не была адептом вычищенной глянцевой картинки. Я не красавица, часто об этом говорю. Я не Анджелина Джоли, но при этом утверждаю, что можно быть успешной, получать внимание мужчин, оставаться собой», – высказала свое убеждение Ксения.