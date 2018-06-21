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  • Видео: Ольга Бузова помирилась с бывшим мужем и встретилась с ним и его женой в ресторане?

Видео: Ольга Бузова помирилась с бывшим мужем и встретилась с ним и его женой в ресторане?

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Ольга Бузова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Война бывших мужа и жены Тарасова и Бузовой перешла в стадию вялотекущей.  Ведущая и футболист изредка цепляют друг друга в соцсетях, однако на днях оказались за одним столом. 

Фанаты обсуждают шокирующее видео. Бузова, Тарасов и Костенко вместе поужинали. Все трое выглядели вполне доброжелательно настроенными и улыбались. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что ролик смонтирован из двух. Часть пользователей соцсетей заподозрили, что видео слила сама Ольга, другие подозревают ее фанатов. При этом все уверены в том, что мир между бывшими супругами невозможен, пишет 7d.org.ua.

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