Видео: Ольга Бузова помирилась с бывшим мужем и встретилась с ним и его женой в ресторане?
21. июнь 2018, 13:27
Война бывших мужа и жены Тарасова и Бузовой перешла в стадию вялотекущей. Ведущая и футболист изредка цепляют друг друга в соцсетях, однако на днях оказались за одним столом.
Фанаты обсуждают шокирующее видео. Бузова, Тарасов и Костенко вместе поужинали. Все трое выглядели вполне доброжелательно настроенными и улыбались. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что ролик смонтирован из двух. Часть пользователей соцсетей заподозрили, что видео слила сама Ольга, другие подозревают ее фанатов. При этом все уверены в том, что мир между бывшими супругами невозможен, пишет 7d.org.ua.