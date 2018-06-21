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Вера Брежнева обнародовала редкое фото с Константином Меладзе

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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Певица редко делится с поклонниками совместными фотографиями с супругом. В этот раз Вера опубликовала трогательный кадр с Меладзе в домашней обстановке. Продюсер и артистка выглядит очень счастливыми рядом друг с другом.

Отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой долгое время интересуют их поклонников. Певица и продюсер редко делятся подробностями личной жизни, совместные фотографии звездной пары несколько раз появлялись в Сети, пишет Starhit.

Однако в этот раз Вера решила на сутки опубликовать в Instagram кадр с Константином. Продюсер и певица сфотографировались в домашней обстановке.

ФОТО: Instagram

Певица Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе почти три года назад. Влюбленные не стали устраивать пышную свадьбу с огромным количеством гостей, а ограничились скромным торжеством в Италии, не сообщив об этом общественности и журналистам. Певица неоднократно повторяла фразу о том, что «счастье любит тишину», поэтому долгое время скрывает от поклонников подробности личной жизни.  Даже сейчас продюсер и артистка редко рассказывают о семье, а потому каждое совместное появление звездной пары вызывает ажиотаж и интерес публики.

В мае известный композитор и продюсер Константин Меладзе отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 55 лет. В честь события Вера трогательно поздравила супруга с юбилеем. Она опубликовала черно-белую фотографию, на которой обнимает мужа. Брежнева не стала писать длинных публикаций, а просто написала: «Сегодня 55».

Сегодня 55 ❤

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