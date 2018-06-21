Сюжеты снов, которые указывают на болезни человека

30-летнее исследование сновидений больных и здоровых людей под авторством профессора Василия Касаткина привело к разработке диагностики заболеваний по сюжетам снов. Согласно гипотезе ученого, мозг во время сна сканирует работу органов и систем человеческого тела, и может улавливать даже самые тонкие импульсы от поврежденных тканей. Реакция мозга на тревожный сигнал об имеющемся нарушении в организме оформляется в виде сновидения, пишет Medikforum.

Какие же сюжеты снов могут указывать на недомогания?

Кошмары. Сценарий побега или падения в бездну во сне часто оказывается маркером болезней сердца.

Природные катаклизмы. Цунами, землетрясения, извержения вулканов и тому подобное – замечено, что такие сюжеты часто преследуют гипертоников.

Удушение. Когда снится, что невозможно дышать, заваливает землей или на грудь садится животное, могут иметь место заболевания органов дыхательной системы.

Драки. Сюжеты побоищ с нанесением ранений обычно снятся при заболеваниях печени. Появление привкуса крови или горечи во рту также указывает на то, что проблему нужно искать в этом органе.

Испорченная еда. Если человек во сне ест то, что очевидно является несъедобным, скорее всего, у него имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Поиск выхода. Метания в лабиринтах или бесконечных коридорах, ходьба по лестнице, поиск нужной двери или тупик, из которого не получается найти выход, говорят о наличии невроза или депрессии.

Крайний дискомфорт. Чувство жажды или жара от огня, тесная, надетая не по размеру одежда во сне могут быть признаками инфекционных заболеваний.