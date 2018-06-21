Гороскоп на 21 июня: узнайте, что ждет вас сегодня!

Хуже складываются отношения с членами семьи, старшие родственники не склонны прощать вам даже самые мелкие промахи. Нежелательно откровенничать с малознакомыми людьми, давать обещания. Финансовая картина вполне благоприятна.

Дева

Девам, занятым решением сложных практических задач и преодолением бытовых трудностей, день едва ли покажется удачным. Звезды настоятельно рекомендуют отложить дела и посвятить время отдыху – если вы не прислушаетесь к совету, недомоганий не миновать! Перегрузки сказываются не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии, заставляя Дев остро реагировать на сущие пустяки. Любимый человек отнесется к этому с пониманием, а вот новые знакомые, как, впрочем, и неприятные родственники, могут быть неприятно удивлены.

Вероятна удача в финансовых делах, есть шанс заключить выгодные сделки или просто потратить деньги с удовольствием. Стоит покупать вещи, предназначенные для долгосрочного использования; можно делать подарки детям.

Весы

Сдержанность, трудолюбие и целеустремленность Весов будут щедро вознаграждены – но, увы, несколько позже. Сегодня вам придется терпеливо и упорно работать над решением своих и чужих проблем, а времени на отдых останется несколько меньше, чем вы рассчитывали. Однако делать все самостоятельно вам не придется: появятся новые помощники и союзники, да и старые непременно напомнят о себе.

Эмоциональный фон дня благоприятен, проблемы в общении маловероятны. Можно наслаждаться общением с родственниками, отправиться на встречу с друзьями или пригласить на свидание симпатичную особу – звезды уверяют, что время вы в любом случае проведете очень приятно.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут завершить многие ранее важные дела и будут вполне обоснованно гордиться достигнутыми успехами. Приятно, что люди, к чьему мнению вы прислушиваетесь, готовы разделить вашу радость; проблем во взаимоотношениях с близкими не возникнет, а вот возможностей оказать им знаки внимания будет предостаточно. Звезды предупреждают о нежелательности посещения сомнительных увеселительных заведений, поэтому постарайтесь совладать со своей тягой к рискованным развлечениям.

Жизненный потенциал находится на высоком уровне, самочувствие и настроение вас не подведут. Интуиция, кажется, решила взять выходной, но, полагаясь на свою логику, вы сможете обойтись и без нее.

Стрелец

Приятный и радостный день, события которого помогут настроиться на позитивный лад даже редким среди Стрельцов закоренелым пессимистам. Не приходится прикладывать серьезных усилий для получения желаемого; велика вероятность легких побед и удачных совпадений. Очень хорошо ситуация в финансовой сфере, можно позволить себе как запланированные покупки, так и спонтанные приобретения.

Не вызывают беспокойства стабильные, проверенные временем личные отношения. Новые связи также не таят серьезных опасностей – по крайней мере, для тех, кто не слишком спешит. Доверяйте своей интуиции и не отказывайте в помощи близким.

Козерог