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Кратко и очень эмоционально: королева Нидерландов впервые высказалась о смерти младшей сестры ФОТО!

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ФОТО: MISCHA SCHOEMAKER / DPPA/Sipa USA/Scanpix

​Королева-консорт Нидерландов Максима впервые прокомментировала смерть своей 33-летней младшей сестры Инес Соррегьеты, пишет издание Rusdialog.ru.

ФОТО: MSAMS / MEGA/Scanpix

ФОТО: MSAMS / MEGA/Scanpix

В начале июня мир всколыхнула трагическое известие: младшая сестра королевы Нидерландов была найдена мертвой в своей квартире в столице Аргентины, пишет “Российский Диалог”. В последнее время Инес Соррегьета страдала от анорексии и депрессии - женщина находилась под контролем врачей.

При этом она сама имела образование психолога и помогала другим людям. "Она не могла найти радость в жизни и не могла оправиться. Единственное наше утешение в том, что теперь она наконец обрела мир", - сказала королева Максима.

Ее речь была краткой, меньше полутора минут. За это время королева эмоционально описала семейную трагедию и поблагодарила за письма со словами поддержки и соболезнования. 7 июня младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету обнаружили мертвой.

Предполагается, что она покончила с собой на фоне продолжительной и изнуряющей болезни. В связи с утратой королева отменила несколько мероприятий, запланированных на 7 и 8 июня.

В социальных сетях до сих продолжают высказывать слово поддержки семье королевы Нидерландов.

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