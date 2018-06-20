Пять знаков Зодиака, которые не умеют любить

Любовная совместимость не играет никакой роли в том, как вы проявляете свои чувства. Вы можете подходить друг другу идеально, но человек может разочаровать вас своей неспособностью к проявлению любви. Конечно, не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Люди, которым тяжело даются яркие и честные эмоции, могут все равно подарить вам счастье, пишет Esotericblog.ru.

Близнецы

Близнецы могут быть романтиками, могут говорить «я тебя люблю». Проявляется их неумение любить в неприятных поступках, основанных на эгоизме. Они часто лгут, являются одними из самых часто изменяющих Знаков Зодиака. Если они находят того самого человека, с которым хотят связать свою жизнь, то делают все, чтобы отношения в начале были бурными и яркими, но этот порыв Близнецов может быстро затихнуть или полностью угаснуть.

Близнецы — это люди динамичные, поэтому они редко хотят детей, свадьбу, обыденность и рутину. Если вы обеспечите их яркими эмоциями на долгий срок, то они ни за что не устанут от вас. К сожалению, в таких отношениях придется практически всегда работать за двоих, ведь Близнецы любят только получать, но никак не отдавать. Придется привыкнуть к тому, что все ваши попытки сделать им приятное воспринимаются как должное. Близнецы боятся ответственности, поэтому постоянно ищут отговорки, чтобы отлынивать от работы по дому.

Козерог

Козероги — трудоголики, у которых зачастую просто не хватает времени на любовь. Если им все же удается найти свою вторую половинку, то проявления любви от них ждать особо не стоит. Эти люди могут быть мелочны и попросту забыть о том, что их любят. Они погружаются в личные дела, забывая о близких. Козероги бывают скучными, а также довольно аморфными, поэтому в отношениях с ними вам придется разжигать огонь страсти самостоятельно.

Даже если Козероги сами влюбляются в кого-то, то ухаживают зачастую очень посредственно и неинтересно. Любое проявление любви со стороны второй половинки Козероги воспринимают как должное. Если вы уже женаты, то на вопрос «почему ты на меня не обращаешь внимания?» Козероги могут ответить: «Мы женаты, разве нет?». Это упрямые люди, с которыми лучше не спорить, потому что выиграть спор будет просто нереально. Вдобавок вы получите львиную дозу негатива от этих энергетических вампиров.

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