Муж с женой сняли на видео, как пассажиры занялись сексом прямо во время полета

Пара занялась сексом прямо на борту самолёта, который летел в Мехико. При этом влюблённых, которые расположились на задних сиденьях салона, нисколько не смущали другие пассажиры. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина сидит на мужчине и двигается с ним в такт, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

Видео поделилась в "Твиттере" пользовательница под ником Кайли Талли. Девушка рассказала, что в самолёте летели её родители, именно они и сняли секс, который происходил за несколько рядов от них.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE — Kiley Tully (@KileyTully) June 17, 2018

«Мои мама и папа просто пытались спокойно долететь до Мексики, и они отправили мне это», - пишется в комментарии к видео.