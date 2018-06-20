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Муж с женой сняли на видео, как пассажиры занялись сексом прямо во время полета

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ФОТО: What's Trending / Youtube

На кадрах видно, как парочка занимается сексом на самых задних сиденьях в салоне самолета.

Пара занялась сексом прямо на борту самолёта, который летел в Мехико. При этом влюблённых, которые расположились на задних сиденьях салона, нисколько не смущали другие пассажиры. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина сидит на мужчине и двигается с ним в такт, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

Видео поделилась в "Твиттере" пользовательница под ником Кайли Талли. Девушка рассказала, что в самолёте летели её родители, именно они и сняли секс, который происходил за несколько рядов от них.

«Мои мама и папа просто пытались спокойно долететь до Мексики, и они отправили мне это», - пишется в комментарии к видео. 

Видео уже посмотрели более трех миллионов раз, и многие пользователи были шокированы увиденным. "Как это могло произойти? Где бортпроводники", — недоумевали в соцсети.

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