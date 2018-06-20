Муж с женой сняли на видео, как пассажиры занялись сексом прямо во время полета

На кадрах видно, как парочка занимается сексом на самых задних сиденьях в салоне самолета.
Пара занялась сексом прямо на борту самолёта, который летел в Мехико. При этом влюблённых, которые расположились на задних сиденьях салона, нисколько не смущали другие пассажиры. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина сидит на мужчине и двигается с ним в такт, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.
Видео поделилась в "Твиттере" пользовательница под ником Кайли Талли. Девушка рассказала, что в самолёте летели её родители, именно они и сняли секс, который происходил за несколько рядов от них.
My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE— Kiley Tully (@KileyTully) June 17, 2018
«Мои мама и папа просто пытались спокойно долететь до Мексики, и они отправили мне это», - пишется в комментарии к видео.
Видео уже посмотрели более трех миллионов раз, и многие пользователи были шокированы увиденным. "Как это могло произойти? Где бортпроводники", — недоумевали в соцсети.