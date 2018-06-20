Ольга Бузова скорбит по погибшему певцу
20. июнь 2018, 13:12
Недавно в Америке застрелили перспективную звезду хип-хопа - 20-летнего рэпера XXXTentacion. Популярная российская исполнительница Ольга Бузова выразила свои соболезнования.
В сториз своего Instagram Ольга Бузова написала о своих эмоциях по поводу смерти молодого исполнителя: «За что??? Просто забрали жизнь у молодого парня… за что???» Своими словами телезвезда поддержала всеобщую скорбь среди российских представителей рэп-сообщества и других музыкантов, скорбящих по всему миру, пишет 7d.org.ua.