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Ольга Бузова скорбит по погибшему певцу

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ФОТО: Скриншот Instagram Ольги Бузовой

Недавно в Америке застрелили перспективную звезду хип-хопа - 20-летнего рэпера XXXTentacion. Популярная российская исполнительница Ольга Бузова выразила свои соболезнования. 

В сториз своего Instagram Ольга Бузова написала о своих эмоциях по поводу смерти молодого исполнителя: «За что??? Просто забрали жизнь у молодого парня… за что???» Своими словами телезвезда поддержала всеобщую скорбь среди российских представителей рэп-сообщества и других музыкантов, скорбящих по всему миру, пишет 7d.org.ua.

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