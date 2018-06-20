Филипп Киркоров рассказал о ненависти Аллы Пугачевой к Ольге Бузовой

Антифанаты Бузовой радостно восприняли тот факт, что Пугачева настроена против их антикумира. Заговорили о том, что Примадонна раздражена ситуацией и тем, что к ее экс-супругу липнет какая-то девица. Сам Киркоров считает лайки Пугачевой под негативными комментариями случайными. Поп-король уверен, что Алла Борисовна не читает комментарии и просто неосторожно ткнула не туда, пишет 7d.org.ua.