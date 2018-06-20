ср, 20.06.2018
Разъяренная Пугачева – Малахову: «Тварь, сволочь, подонок!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Филипп Киркоров рассказал о ненависти Аллы Пугачевой к Ольге Бузовой

Филипп Киркоров рассказал о ненависти Аллы Пугачевой к Ольге Бузовой

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Филипп Киркоров

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

О том, что Пугачева ненавидит Бузову, заговорили некоторое время назад. Причиной стал «лайк», поставленный Примадонной под критическим комментарием в адрес молодой артистки. 

Антифанаты Бузовой радостно восприняли тот факт, что Пугачева настроена против их антикумира. Заговорили о том, что Примадонна раздражена ситуацией и тем, что к ее экс-супругу липнет какая-то девица. Сам Киркоров считает лайки Пугачевой под негативными комментариями случайными. Поп-король уверен, что Алла Борисовна не читает комментарии и просто неосторожно ткнула не туда, пишет 7d.org.ua.

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