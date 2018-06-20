Родители погибшего актера Антона Ельчина рассказали об удивительном поступке друзей их сына

Для родителей Антон по-прежнему жив, они даже спустя время не могут поверить, что единственный ребенок покинул их по такой нелепой случайности. Накануне годовщины гибели актера Starhit узнал, как сейчас живут Виктор и Ирина Ельчины и чем их недавно поразили приятели погибшего сына.

«Мы отмечаем только Антошин день рождения, – рассказывает папа звезды Виктор Аркадьевич. – Остальных праздников и дат для нас больше не существует. Ни Нового года, ни собственных юбилеев... Часто ходим на кладбище, установили там памятник. Разговариваем с сыном, обсуждаем новости, повседневные вопросы... От этого чуть легче. Нас регулярно навещают коллеги и друзья Антоши, поддерживают. В течение последних нескольких месяцев сразу у троих его близких товарищей родились сыновья. И всем дали второе имя Антон – в честь нашего мальчика. В Америке часто называют детей двойными именами. Надо ли говорить, что такие поступки нас невероятно тронули».

Отец и мать Ельчина по-прежнему живут в его доме, куда переехали вскоре после гибели сына. Они бережно хранят вещи и фотографии, одежду и кинонаграды... А также продолжают работу над документальным фильмом о сыне, который продюсируют самостоятельно, и книгой воспоминаний – ее пишет мама Антона, Ирина Григорьевна.

«В ней мы расскажем о нашем замечательном, невероятно добром ребенке, – продолжает Виктор Ельчин. – О его первых успехах на сцене, ролях... О том, как Антоша умел любить, дружить и помогать совершенно незнакомым людям».