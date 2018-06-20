Художник вылез из могилы через три дня после того, как его похоронили заживо

В городе Хобарт австралийского штата Тасмания художник Майк Парр похоронил себя заживо в стальном контейнере под оживлённой дорогой, пишет Лайф со ссылкой на New York Post.

ФОТО: Scanpix/EPA

Ради эксперимента рабочие сняли асфальт, выкопали яму и поместили в неё стальной контейнер размером 1,7 на 2,2 метра. Парр спустился в контейнер по лестнице, после чего рабочие закрыли крышку и вернули дорожное полотно на место.

ФОТО: Scanpix/EPA

Таким образом 73-летний художник хотел показать всю жестокость колонистов по отношению к австралийским аборигенам. Эта идея пришла ему в голову ещё в 2011 году в Италии, но европейцы отказались участвовать в эксперименте, а Парр отправился с этой идеей на родину — в Австралию. Спустя семь лет ему удалось воплотить задумку в жизнь. Правда, под землёй художник жил в комфортных условиях.

Там он провёл 72 часа. Запасы воздуха были не ограничены, у него были постель и письменные принадлежности. Еды у него не было, зато было ведро, чтобы справлять туда нужду. На крайний случай внутри контейнера была кнопка вызова помощи.

Парр рассказал зрителям, которые собрались посмотреть на его акцию, что все три дня он медитировал, рисовал и читал книгу австралийского писателя об истории первых европейских поселений на территории Австралии, основанных отправленными туда британскими заключёнными.

ФОТО: Scanpix/EPA