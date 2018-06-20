Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 20 июня

Несколько портит благоприятную картину дня снижение жизненного тонуса. Будьте внимательнее к себе, помните о нежелательности любых перегрузок, и вам удастся избежать переутомления и недомоганий.

Дева

Чрезвычайной осторожности требует общение, новые знакомства нежелательны. Сегодня вы уязвимы для негативных воздействий, беззащитны перед недоброжелателями; старайтесь больше времени проводить с теми, кому доверяете. За советом звезды советуют обращаться к друзьям или любимому человеку; старшие родственники едва ли смогут правильно оценить ситуацию.

Финансовые дела не блестящи, приходится экономить. Основные расходы связаны с отдыхом и развлечениями, а также вашим хобби. Звезды советуют посетить косметолога и парикмахера, а также по возможности обновить гардероб.

Весы

День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Старайтесь здраво оценивать открывающиеся возможности: ваш оптимизм безграничен и порой мешает правильно оценить как сложившуюся ситуацию, так и возможные варианты ее развития. Благоприятна финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции.

В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу. Звезды советуют отказаться от посещения многолюдных мероприятий, ограничившись общением с близкими друзьями. Возможны перепады настроения; особенно трудно придется тем, кто ставит перед собой слишком высокие цели.

Скорпион

Здравый смысл и умение ладить с людьми не изменят Скорпионам даже в этот непростой день. Не отказывайтесь от помощи и помните, что совместные действия принесут хорошие результаты. Порадуют своевременные денежные поступления, вероятны расходы, связанные с поездками. Близкие люди не только будут к вам внимательны, но и подскажут наиболее легкий путь преодоления трудностей.

Любимый человек порадует вас как словами, так и поступками. В жизни одиноких Скорпионов вероятны перемены к лучшему, ваше обаяние вряд ли оставит равнодушными представителей противоположного пола. Посещая многолюдные мероприятия, избегайте общения с теми, кто кажется вам несимпатичным или неприятным – интуиция убережет вас от ненужных знакомств.

Стрелец

Удачный день, несущий массу новых впечатлений – наверняка приятных. Вероятны значительные перемены в личной жизни, улучшение существующих романтических отношений или появление новых. Все, что вы делаете с искренним интересом, будет удаваться. Не упускайте возможность проявить свои таланты – вы вызовите восхищение тех, чьим мнением дорожите.

Очень хороший день для покупок и инвестиций. Можно обновить гардероб или заняться интерьером квартиры, решиться на приобретение крупной бытовой техники или автомобиля; выбирайте вещи, которые вам действительно нравятся – интуиция наверняка не подведет. Можно рассчитывать и на подарки, в том числе и от любимого человека, который будет сегодня особенно внимателен к вам.

Козерог

День парадоксов, неудачных совпадений, обостряющихся противоречий. Чем больше усилий вы прикладываете для достижения цели, тем более сомнительным оказывается результат. Особенно сильно эти тенденции проявятся в отношениях с близкими людьми: ваши попытки найти с ними общий язык лишь приведут к спорам и утрате взаимопонимания. Придерживайтесь золотой середины, старайтесь не обижать окружающих невниманием, но и излишней заботливости избегайте.

В романтических отношениях маловато ясности, а потому вы чувствуете себя не слишком уверенно. Найдите возможность рассказать любимому человеку о том, что вас тревожит, и спокойно выслушайте его мнение, даже если это будет не слишком приятно.

Водолей

Будьте внимательны в поездках: возможны неприятности, которые испортят настроение, неудачные совпадения. В остальном же день обещает быть легким и удачным. Особенно сильно влияние позитивных тенденций выражено в сфере личной жизни. Звезды дают вам возможность навести порядок в уже существующих отношениях или начать новые – все зависит только от вашего желания.

Вероятны значительные денежные поступления, возможны дорогие подарки, не исключен выигрыш в лотерею. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, позитивно скажется на вашем состоянии общение с веселыми, оптимистично настроенными людьми.

Рыбы

Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений, некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. Сейчас вам предоставляется возможность дать объективную оценку своим поступкам, избавиться от заблуждений и предрассудков. Смело смотрите в будущее – хорошие времена не за горами.