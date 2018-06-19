Мать самой красивой девочки Эстонии: она добьется всего, чего захочет!

Дети и подростки из разных уголков мира прилетели в курортный город Созополь, чтобы рассказать о родных странах и показать свой талант. Кто же такая Элис?

Эта белокурая девчушка стала одной из победительниц гран-при модельного конкурса L’Officiel Kids Topmodel Estonia 2018. Стоит отметить, что малышка пошла по стопам матери. Элис – дочь Анны Микконен, победительницы Missis Estonia 2017 People’s Choice, которая теперь сопровождает свою красавицу-дочь на международном конкурсе красоты.

«Элис сразу произвела впечатление на первом кастинге своими огромными сияющими глазами, полными радости и интереса к жизни. Девочка прекрасно чувствует себя перед камерами и делает успехи на уроках дефиле. Несмотря на юный возраст, у неё целеустремленный характер и большое желание делиться своей энергией. Всё это делает Элис перспективной представительницей Эстонии на финале Мини Мисс Планета 2018», – рассказала о девочке скандально известная продюсер агентства Star Kids Ирени Эрби.

На конкурсе в Болгарии каждый кандидат должен представить свою страну, подготовить презентацию о себе на английском языке, костюмы на заданную тематику и, конечно, номер для шоу талантов. Элис споет на конкурсе песню на эстонском языке и станцует.

Мама Элис, Анна Микконен, настроена на победу. «Для меня это отличная возможность побыть вместе с дочерью, познакомиться с интересными людьми и дать ребенку возможность раскрыть свои таланты. Элис удивительная девочка, смелая и красивая. Верю, что у нее все получится», – говорит Анна.