Десять вещей, которые сделают мужскую жизнь приятнее

1. Просыпаться пораньше

Доказано: мозг лучше работает по утрам. Пока конкуренты еще спят, ты уже можешь им утирать нос. Да и пока все еще спят, заниматься полезными делами мешать тебе особо никто не будет.

2. Один день в неделю для себя

Ты загружен работой, делами, девушкой, семьей. На отдых нет времени. А ведь так хочется... Так давай, дерзай! Выдели время для любимого себя. Неважно, чем будешь заниматься: поедать пиццу и смотреть любимый сериал или пытаться совершить чокнутые трюки на велосипеде. Главное: посвящай себе один день в неделю (себе и больше никому).

3. Заводи новые знакомства / вспоминай старые

Узкий круг знакомств формирует ограниченные возможности. Расширяй его. Старые товарищи: и про них не забывай. Вдруг они — уже не вчерашние бездельники, а сегодняшние бизнесмены.

4. Делегирование

Ничего страшного не произойдет, если вместо тебя подружка сходит в магазин за ужином, а коллега поможет справиться с поручением шефа. В следующий раз им поможешь ты. А сейчас у тебя появится свободная минутка на то, чтобы отдохнуть и / или заняться чем-то полезным.

5. Благодари людей

Ничто не вдохновляет человека на добрые поступки больше, чем полученная за них благодарность. Благодари людей.

6. Высказывай свое мнение

Иногда это так же сложно, как и попросить помощи. Многие не высказывают свое мнение, дабы избежать конфликта. А зря: невысказанное мнение вредит твоим личным интересам. А если оно последовательное, обоснованное, и содержит в себе хорошую мысль о решении задачи, то тебе за него еще и “спасибо“ скажут. Если таки решишься его озвучить.

7. Делай комплименты

И ничего не жди взамен. Комплименты должны звучать искренне. В противном случае будешь выглядеть подхалимом и лжецом.

8. Сделай что-то кому-то за просто так

Безвозмездность в наше время диковинна. Но это не повод так не поступать. Она позволяет вырваться наружу внутренним страстям, зашитым в офисные панели. Безвозмездность способна не только дать эмоциональную разгрузку, но и раскрыть твой потенциал.

9. Ходи на курсы

Не пропускай вечеринки Учиться никогда не поздно. Обзаводиться новыми знакомствами тоже. Гарант: где бы ты не жил, там есть музеи, выставки, курсы, клубы, дискотеки... Нет? У тебя всегда под рукой есть интернет.

10. Ужин для друзей