Восемь ошибок, которые мужчины могут допустить в постели

Несмотря на распространенные мифы и стереотипы женщинам нравится секс не меньше, а может и больше, чем мужчинам. Но это при условии, что мужчина делает все правильно, чтобы доставить своей даме удовольствие.

Многие мужчины ошибочно считают, что полностью удовлетворяют своих женщин. Но так как прекрасный пол в интимном вопросе более скрытный, мужчины не всегда могут понять, что они сделали правильно, а что – нет. В сегодняшней статье мы расскажем о восьми распространенных ошибках, которые могут допустить мужчины во время секса.

Неуклюжие ласки груди

Мужчины балдеют от женской груди и любят ее ласкать. Но, к сожалению, не все это делают правильно. Ненужно обращаться с женским бюстом, как с футбольным мячом. Неуклюжие ласки груди, а особенно сосков, снижают возбуждение и становятся для женщин неприятными.

Неуместные фразы

Безусловно, нежные слова и шепот любимых губ считаются важной составляющей секса. Но все должно быть в меру и уместно. Ненужно в разгар секса спрашивать партнершу «Тебе хорошо?», «Так нормально?». Такие фразы сбивают сексуальный настрой. Если партнерше что-то не понравилось, ты обязательно это почувствуешь.

Отсутствие нежности в пикантный момент

Во время секса клитор женщины становится особенно чувствительным, даже больше, чем пенис. Поэтому не нужно быть с этим органом грубым. Важно научиться правильно его ласкать.

Некоторые мужчины иногда слишком резко к нему тянутся, в результате чего половое возбуждение начинает так же резко снижаться.

Количество важнее, чем качество

Есть среди сильного пола мнение, что чем больше раз за ночь, тем лучше. Но часто при этом качество секса ухудшается.

Стремление получить за ночь как можно больше оргазмов, по мнению мужчин, считается признаком сексуальности, молодости и даже мужественности. Однако частым и не совсем качественным сексом женщину не впечатлишь. Поэтому важно акцентироваться не на количестве, а на качестве.

Отсутствие прелюдии

Секс не заключается лишь в непосредственном половом контакте. Женщинам важно хорошо разогреться до проникновения. Кроме того, прелюдия – это отличная возможность проявить свои ласки, нежность и страсть.

На женском теле есть много чувствительных зон, лаская которые можно доставить ей невероятное удовольствие. Если эрогенные зоны не стимулировать и быстро переходить к половому акту, партнерша с большой вероятностью будет неудовлетворенной.

Чрезмерные шлепки

Уместные и легкие шлепки добавят в секс страсть и изюминку. Но если они становятся сильными и навязчивыми, женщине это перестанет нравиться, и в полной мере сексуальное удовольствие она может не получить.

Облизывание пальцев ног

Некоторые мужчины считают, что такой фетиш нормальный. Однако у женщин совсем другое мнение – такие ласки не только несексуальные, но и неприятные. Поэтому воздержись от таких заранее провальных ласк.

Неумелое обращение с женскими ушами

Уши для многих – сильная эрогенная зона. Но это не значит, что их нужно жевать и наполнять слюной. В этом нет ничего возбуждающего. Достаточно легкого прикосновения языком к ушам, чтобы доставить ей удовольствие.