Вот это я понимаю, поддержка! Полуголая болельщица Ана Брага приехала на заправку в трусах

В минувшую среду модель отправилась на одну из заправочных станций в Лос-Анджелесе, но выбрала для этого не самую подходящую одежду. С удовольствием позировавшая фотографу Брага в коротком топе, надетом на голое тело, привлекла к себе немало внимания не только на месте событий, но и, разумеется, в Сети.