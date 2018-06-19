Вот это я понимаю, поддержка! Полуголая болельщица Ана Брага приехала на заправку в трусах
19. июнь 2018, 17:57
17 июня в Ростове-на-Дону пятикратные чемпионы мира бразильцы сыграли вничью 1:1 со швейцарцами. 36-летняя модель и любимица футбольных фанатов Ана Брага решила поддержать любимую команду за несколько дней до матча весьма необычным способом…
В минувшую среду модель отправилась на одну из заправочных станций в Лос-Анджелесе, но выбрала для этого не самую подходящую одежду. С удовольствием позировавшая фотографу Брага в коротком топе, надетом на голое тело, привлекла к себе немало внимания не только на месте событий, но и, разумеется, в Сети.
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