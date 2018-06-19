вт, 19.06.2018
Галерея: на одной из центральных площадей Таллинна установили шикарную рождественскую елку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Вот это я понимаю, поддержка! Полуголая болельщица Ана Брага приехала на заправку в трусах

Вот это я понимаю, поддержка! Полуголая болельщица Ана Брага приехала на заправку в трусах

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

17 июня в Ростове-на-Дону пятикратные чемпионы мира бразильцы сыграли вничью 1:1 со швейцарцами. 36-летняя модель и любимица футбольных фанатов Ана Брага решила поддержать любимую команду за несколько дней до матча весьма необычным способом…

В минувшую среду модель отправилась на одну из заправочных станций в Лос-Анджелесе, но выбрала для этого не самую подходящую одежду. С удовольствием позировавшая фотографу Брага в коротком топе, надетом на голое тело, привлекла к себе немало внимания не только на месте событий, но и, разумеется, в Сети.

Смотри фото!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ