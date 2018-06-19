Кристина Орбакайте тепло отозвалась о любовнике Аллы Пугачевой

Причем певица очень тепло о нем отозвалась: «Вчера я вспомнила Сергея Васильевича, – рассказала старшая дочь Пугачевой. – Я летела в самолете и смотрела американский комедийный биографический фильм 2017 года The Disaster Artist. Там Джеймс Франко играет длинноволосого актера, который манерами и разговором безумно похож на Челобанова. Я даже Мише сказала про это сходство. Это удивительно! Вообще, Челобанову я обязана многим. Ведь именно благодаря ему в моем репертуаре появилась песня «Поговорим», с которой и началась моя сценическая карьера. Он там выступил как аранжировщик. Челобанов дал мне такой мощный творческий посыл, что я по сей день вспоминаю его добрым словом, хотя мы и не общаемся. Просто я редко куда-то выхожу, а если и появляюсь, то его не встречаю», пишет 7d.org.ua.