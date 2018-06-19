Просто копия! Кристина Орбакайте показала фото с отцом

Миколас Орбакас был первым мужем Аллы Пугачевой, брак с ним продлился всего 4 года, но от этого союза появилась красавица-дочь. Супруги расстались, когда ей было всего 2 года. Но так как оба были артистами, плотный гастрольный график вынуждал их находиться в постоянных разъездах, и вплоть до 7 лет девочка воспитывалась родителями Миколаса в литовском курортном поселке Швянтойи.