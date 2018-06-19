Просто копия! Кристина Орбакайте показала фото с отцом

Популярная певица Кристина Орбакайте в своем микроблоге Инстаграма поделилась раритетным фото с отцом. В кадре маленькая Кристина улыбается, обняв отца за шею. На этом трогательном снимке ей не больше семи лет, пишет Фабиоза.
«С Днем отца. Папа, я люблю тебя», - подписала фото звезда.
Миколас Орбакас был первым мужем Аллы Пугачевой, брак с ним продлился всего 4 года, но от этого союза появилась красавица-дочь. Супруги расстались, когда ей было всего 2 года. Но так как оба были артистами, плотный гастрольный график вынуждал их находиться в постоянных разъездах, и вплоть до 7 лет девочка воспитывалась родителями Миколаса в литовском курортном поселке Швянтойи.
Глядя на фото, пользователи Сети начали спорить о том, на кого же больше похожа Кристина. Некоторые уверяли, что она - копия своего отца: «Очень похожа на отца!», «Вот в кого пошла Кристина!», «Вы - копия папы!», «Папина дочка! Одно лицо!».