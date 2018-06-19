Смотри: Ксению Бородину шокировал беременный мужчина

Но недавно она была шокирована. Женщина не поняла, что происходит, когда увидела весьма оригинальных моделей: «WTF??? Это вообще что? Беременный мужик на подиуме... А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое. Я все понимаю, эпатаж и все дела, но это уже просто...». Стоит отметить, что многие ее поддержали, пишет 7d.org.ua.