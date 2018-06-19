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  • Смотри: Ксению Бородину шокировал беременный мужчина

Смотри: Ксению Бородину шокировал беременный мужчина

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Ксения Бородина всей семьей

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Телеведущая Ксения Бородина часто бывает на различных модных показах и знает толк в трендах. 

Но недавно она была шокирована. Женщина не поняла, что происходит, когда увидела весьма оригинальных моделей: «WTF??? Это вообще что? Беременный мужик на подиуме... А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое. Я все понимаю, эпатаж и все дела, но это уже просто...». Стоит отметить, что многие ее поддержали, пишет 7d.org.ua.

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