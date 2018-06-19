ТОП-5 первых леди футбола и секреты их красоты: чем эти женщины очаровали своих избранников?

Изабель Гулар, возлюбленная Кевина Траппа (сборная Германии): и футбол тоже!

«Какого-то переломного момента, после которого я начала усиленно следить за собой, у меня не было. Я родилась в Сан-Паулу и с детства проводила все свободное время на пляже, - призналась как-то в интервью журналу ELLE Изабель. - Поэтому всегда старалась поддерживать тело в форме. А в школе играла за многие спортивные команды: занималась и бегом, и гимнастикой, и волейболом, и футболом, конечно, тоже».

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Главное фитнес-правило, которое не устает повторять Гулар: «В спорте не бывает оправданий». Не упускайте момент и тренируйтесь в любой ситуации.

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Что касается бьюти-продуктов, то один из них - это увлажняющий крем для тела с бронзирующим эффектом Hoola от Benefit, без которого модель просто отказывается сниматься. Он придает коже притягательное сияние.

Джорджина Родригес, подруга Криштиану Роналду (сборная Португалии): секреция улитки

Эффектная испанка с детства занимается балетом и продолжает поддерживать тело благодаря регулярным занятиям танцами. Однако для быстрого восстановления формы после родов уроков чувственного танго и боди-балета оказалось недостаточно, а потому пришлось подключать «тяжелую артиллерию» - бикрам-йогу и TRX.

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Как и танцы, давнее увлечение Джорджины - мейкап. Глядя на Ким Кардашян и Дженнифер Лопес, по ее собственному признанию, она быстро освоила базовые принципы контуринга. Правда,

рождение детей изменило подход модели к собственной внешности - сегодня девушка самого успешного футболиста на планете предпочитает естественность.

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Яркая внешность Джорджины позволяет ей обходиться минимумом средств. «Фирменный» макияж включает помаду матовых оттенков, тушь для ресниц, но главный акцент в ее образе - безупречные брови. В числе бьюти-секретов Родригес - корейские тканевые маски с секрецией улитки и обычное мыло, а еще она уверена, что главное украшение женщины - это здоровье.

Антонелла Рокуццо, жена и мать троих сыновей Лионеля Месси (сборная Аргентины): зумба

Супруга самого желанного футболиста на планете Лионеля Месси - дочь владельца сети супермаркетов и стоматолог по образованию - очень скрытная и сдержанная: интервью не дает, с прессой не общается, а если и рассказывает что-то о себе, то только посредством постов в Instagram. Что же известно о красавице и маме троих сыновей Антонелле Рокуццо?

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Скажем честно - немного. Во-первых, конечно, впечатляет генетика. Дополнением служат аэробные нагрузки с личным тренером, а кроме того, она уже пять лет у себя дома в Барселоне берет уроки зумбы.

Бруна Маркезини, возлюбленная Неймара (сборная Бразилии): кикбоксинг, смузи

22-летняя бразильянка Бруна Маркезини - модель и актриса, а это значит, что неотъемлемой частью ее повседневной жизни является поддержание формы и красоты. Девушка тренируется пять раз в неделю, сочетая кардио и силовые нагрузки. Любимые занятия - это кикбоксинг.

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Ее день начинается с зеленого смузи и хлеба без глютена с постным беконом, на обед - органический салат и бурый рис с рыбой, на ужин - овощной суп.

И еще: все фрукты исключительно до 16.00!

Шакира, любимая женщина и мать детей Жерара Пике (сборная Испании): минимум косметики, витамин C

Непросто быть одновременно подругой известного футболиста», суперзвездой мировой сцены и мамой двоих детей. Как же Шакире это удается? «Моя бьюти-рутина очень проста, - признается знаменитость. - Я стараюсь не усложнять себе жизнь косметикой, к тому же у меня совершенно нет на это времени.

ФОТО: Charles Wenzelberg/New York Post / MEGA/Charles Wenzelberg/New York Post / MEGA

Все эти длительные процедуры по уходу созданы уж точно не для таких занятых людей, как я. Каждый вечер я тщательно очищаю лицо, наношу сыворотку с витамином С. Вот, пожалуй и все!».