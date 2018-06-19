Известного американского певца расстреляли в упор средь бела дня

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Медики пытались спасти рэпера, госпитализированного в критическом состоянии, однако их усилия были тщетны, передает "360". На месте трагедии работает полиция.

Установлено, что неизвестный несколько раз выстрелил в XXXTentacion, когда тот выходил из автосалона. Все произошло днем на глазах у прохожих.

У нападавшего был сообщник. "Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограбление", – заявили в полиции, отметив, что злоумышленники отобрали у музыканта сумку Louis Vuitton.